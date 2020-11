Elisabetta Gregoracci ammette che la storia tra lei e l’ex marito non è finita. Nei mesi scorsi il manager le avrebbe chiesto nuovamente la mano. Briatore vorrebbe ricominciare da capo e riunire la famiglia. Cosa avrà risposto la show girl?

Elisabetta Gregoracci lancia uno scoop inaspettato che riguarda il suo rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice calabrese, durante una chiacchierata in giardino con la nuova entrata Giulia Salemi e Francesco Oppini si è lasciata andare a confidenze molto intime, decidendo per la prima volta di raccontare come sono effettivamente i rapporti con il suo famoso ex marito. Già qualche giorno fa la 40enne aveva ammesso che Briatore era ancora molto geloso di lei non permettendole di vivere serenamente le sue nuove relazioni. Ieri però Elisabetta ha deciso di vuotare il sacco e ha dichiarato che la storia d’amore tra lei e l’ex marito non sarebbe per niente finita. Secondo il racconto della Gregoracci ai coinquilini, Flavio Briatore le avrebbe chiesto di risposarlo, dopo il lockdown totale della scorsa primavera.

Il manager sarebbe ancora innamorato della ex moglie e vorrebbe tornare sui suoi passi per unire nuovamente la famiglia. Elisabetta ha però lasciato intendere di non essere intenzionata a tornare con Briatore e di non avere accettato la proposta. Secondo molti attenti telespettatori il famoso segreto rivelato dalla Gregoracci all’amico speciale Pierpaolo Pratelli, durante la notte di alcune settimane fa sarebbe proprio il racconto della richiesta di matrimonio dell’ex.

LEGGI ANCHE >CAN YAMAN: DIVENTERÀ PADRE PER LA PRIMA VOLTA “MA È UNA FINZIONE”

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore pic.twitter.com/5fjvr1IvVi — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Sulla vita privata di Elisabetta ci sono ancora molte cose da capire. Si è parlato per giorni del suo presunto contratto post matrimoniale siglato con Flavio Briatore, accordo che non le permetterebbe di mostrarsi in pubblico con altri partner per un almeno tre anni dalla fine dell’unione con l’imprenditore. C’è chi invece pensa ci sia un fidanzato segreto all’esterno della casa, anche se la sorella e il legale della show girl hanno più volte negato la presenza di qualcuno che aspetta Elisabetta fuori dal GF Vip. Alla luce delle nuove rivelazioni però sembrerebbe che la Gregoracci piuttosto cerchi di non ferire l’ex marito ancora innamorato di lei.

LEGGI ANCHE —-> FLORA CANTO: COSA è SUCCESSO DAVVERO AL FUNERALE DI PROIETTI TRA BRIGNANO E BONOLIS