Ospiti inaspettati al Gf Vip, Zorzi e Pierpaolo confessano di aver trovato un topo nella camera della Contessa, ma come mai un roditore si sarebbe infilato nella sua stanza? scopriamolo

Al Grande Fratello Vip, non mancano mai i colpi di scena, alcuni concorrenti sono rimasti scioccati per alcune affermazioni fatte sulla poca igiene della Contessa De Blanck, non è la prima volta che gli inquilini parlando di questo argomento, c’è addirittura chi sostiene che la Contessa non si lavi i capelli da quando sia entrata nella casa e chi continua a commentare la sua camera piena di sporcizia, ma quello che ha allarmati tutti è stata la confessione di Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, i due avrebbero confessato di aver trovato un ospite non gradito, un topo nella sua stanza.

Patrizia De Blanck per l’ennesima volta finisce al centro dell’attenzione per la sua mancanza di ordine e soprattutto per la sua poca igiene, qualche giorno fa Maria Teresa Ruta insieme a Tommaso hanno commentato il cattivo odore provenire proprio dalla sua stanza “formaggio, chiazze di nutella, briciole.. non mi sono avvicinato c’era un odoro pazzesco, quella camera è zozza” ha commentato così Zorzi vedendo la camera della De Blanck, a anche Mara Teresa ha detto “io sono andata lì per toglierle i bigodini, ma non si può dormire in quelle condizioni è sporchissima, c’è di tutto roba da mangiare, cose, avanzi.

Pierpaolo e Zorzi confessano di un topo nella camera della contessa

🚨🚨Tommaso e Pierpaolo raccontano che a causa della mancanza d’igiene della contessa è stato trovato un topo nella sua camera, la regia subito stacca per coprirla per l’ennesima volta🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/wYwQvf1ODh — UN 78% FRICCICARELLO (@BiasBowie02) November 15, 2020

Ma ieri sera a rincarare la dose ci ha pensato Pierpaolo Pretelli che ha svelato che proprio nella stanza della Contessa è stato trovato un topo, l’ex velino chiacchierando con Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Tommaso ha svelato dell’ospite indesiderato raccontano anche lui della stanza della De Blanck.

Pierpaolo ha raccontato ai suoi compagni quello che ha visto quando è entrato nella camera della contessa “Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato un problema: Renato”, tutti sconcertanti si sono guardati chiedendosi chi potesse essere Renato, ma a confermare la tesi di Pierpaolo è stato Tommaso Zorzi che ha esclamato “si c’è stato un problema“, Giulia Salemi non capendo chi fosse Renato e quale fosse il problema ha cercato di fare chiarezza per avere risposte, Selvaggia Roma è intervenuta facendo il verso di un topo “squit squit”, la regia sentendo i ragazzi parlare di questo argomento ha subito staccato le immagini.

Pierpaolo quindi avrebbe anche dato un nome al roditore che si è intrufolato nella camera della contessa “Renato“. Sarà vero o no che Patrizia ha un coinquilino nuovo in stanza?

Vedremo se Alfonso ci dirà qualche informazione in più e se riprenderà la contessa per le sue abitudini poco igieniche.

