Insulti contro Dayane

Una spiacevole situazione si è creata all’interno del GF Vip. I concorrenti infatti, hanno sentito urlare degli insulti contro Dayane provenire da fuori le mura della casa. Per placare la situazione è intervenuta addirittura la sicurezza. Non è la prima volta che fan, ammiratori, appassionati del reality e seguaci si posizionano nei pressi della casa del grande fratello per inviare dei messaggi ai concorrenti. Spesso molti amici, parenti o semplici fan armati di megafono e forti urla, cercano di gridare il loro appoggio ai concorrenti, urlando a gran voce per farsi sentire.

Ma stavolta si è creata una situazione spiacevole. Infatti secondo indiscrezioni stavolta, sarebbero volate offese, insulti e parolacce rivolte a Dayane. Non è chiaro quante persone fossero a urlare e come siano andati davvero i fatti, ma su Twitter l’episodio ha catturato l’attenzione degli utenti. Dopo il messaggio lanciato su Twitter da un seguace del Grande Fratello Vip si è immediatamente accesa la discussione e sono arrivate anche numerose conferme riguardo l’accaduto con dei dettagli precisi: “Allertata la sicurezza a Cinecittà per presunti insulti e offese fuori dalla casa contro Dayane“.

Anche altri fan che seguono costantemente i ragazzi in diretta hanno confermato l’amara vicenda: “Sì, è vero. Hanno annullato anche le prove di oggi per questo caos che è successo“. Una situazione spiacevole e al limite che ha richiesto l’intervento degli addetti della sicurezza del reality per far allontanare i disturbatori e riportare la serenità nella casa del Gf Vip.