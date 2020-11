Il principe Carlo compie 72 anni e nonostante l’impossibilità di festeggiare insieme alla famiglia reale, arrivano dolci dediche dalla madre e il padre e dal figlio William con la moglie Kate Middleton. Unici assenti reali Megan Markle e Harry che hanno deciso di non fare, almeno pubblicamente, gli auguri al futuro re di Inghilterra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Un compleanno diverso dagli altri anche quello di Carlo d’Inghilterra che come tutti i comuni mortali, nonostante il sangue blu, non ha potuto festeggiare i suoi 72 anni assieme alla numerosa famiglia. Nessuna sfarzosa festa quindi per l’erede al trono che quest’anno ha festeggiato il giorno del suo compleanno in Germania insieme alla moglie Camilla Parker Bowles dove era atteso per presenziare alla cerimonia ufficiale per il National Day of Mourning.

Anche se fisicamente distante, la famiglia ha voluto onorare il primogenito della regina con dolci dediche social. La Regina Elisabetta e il marito Filippo Di Edimburgo, attraverso il profilo Instagram ufficiale della Royal Family, hanno pubblicato una foto in bianco e nero che ritrae la regina con in braccio Carlo da piccolissimo. Nella didascalia gli auguri dei genitori. Sono stati migliaia i commenti dei sudditi per celebrare il giorno speciale del futuro re, molti dei quali hanno deciso anche di lasciare biglietti e omaggi fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Anche William e Kate sempre sul loro profilo Instagram hanno pubblicato gli auguri a Carlo, attraverso una simpatica foto del reale sorridente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Non è passato inosservato invece il comportamento Harry e Megan Markle che hanno deciso di non pubblicare nessun messaggio per il padre e suocero. Non è il primo segnale di rottura tra Harry e la sua famiglia d’origine e sono molte le fonti che sostengono che ormai i rapporti siano irrecuperabili. Solo due anni fa Carlo aveva accompagnato all’altare Meghan ed oggi l’ex attrice ha deciso di non esporsi pubblicamente per augurare buon compleanno al suocero. Secondo i ben informati i duchi di Sussex non avrebbero per niente accettato il rifiuto della Royal Family di esporre una corona di fiori a loro nome durante la celebrazione del Remembrance Day, avvenuto pochi giorni fa. I due hanno deciso infatti di festeggiare da soli il giorno del ricordo recandosi al cimitero di Los Angeles. Anche il Natale sarà solitario per la coppia che ha deciso di non tornare in Inghilterra e festeggiare nella loro casa di Montecito assieme al figlio Archie.

