Selvaggia Roma potrebbe abbandonare la casa del GF Vip questa sera. Dopo Dennis Dosio, Stefano Bettarini e Fausto Leali tra poche ore potrebbe essere il turno della 30enne accusata dall’associazione CoorDown, di aver offeso le persone con disabilità.

L’espulsione è stata chiesta oggi da CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down a seguito di alcune pesanti affermazioni della romana. Durante una conversazione in giardino la concorrente ha utilizzato una parola offensiva verso le persone affette da disabilità utilizzando il termine: “mongoloide”. Selvaggia stava conversando con Pierpaolo Pretelli difendendosi da alcune accuse che le erano state mosse e per enfatizzare il suo discorso ha detto di non voler assolutamente passare come “mongoloide”. I telespettatori hanno subito reagito furiosamente riversandosi sui social per segnalare la frase scorretta nei confronti di tante persone affette da diverse patologie e verso le loro famiglie.

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola “mongoloide” con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

La produzione del Grande Fratello non ha ancora comunicato se prenderà seriamente in considerazione la richiesta dell’associazione a sostegno delle persone disabili, ma sicuramente l’argomento dovrà essere chiarito da Alfonso Signorini, durante la diretta di questa sera. Secondo CoorDown i termini offensivi verso le persone con disabilità dovrebbero essere considerati gravi e irrispettosi al pari delle bestemmie e delle discriminazioni razziali e valere quindi come giusto motivo di espulsione immediata. Sui social del GF Vip sono tantissimi gli utenti che appoggiano la richiesta dell’associazione in tutela delle persone affette da sindrome di Down e che chiedono la squalificata immediata dalla casa. Selvaggia Roma è entrata da pochissimo nella casa del GF Vip ma in poche ore ha già portato notevole scompiglio nella casa. Dopo aver rivendicato la sua storia con Pierpaolo Pretelli, facendo ingelosire Elisabetta Gregoracci e aver spifferato il tradimento di Enok alla fidanzata Giorgia, avvenuto pochi mesi prima di entrare nella casa, stasera dovrà affrontare anche le pesanti accuse della CoorDown e di molti telespettatori infuriati. Non sappiamo se effettivamente la produzione deciderà di eliminare Selvaggia o preferisca solo una pesante ammonizione ma siamo sicuri che a suo malgrado, visto il suo comportamento, sarà la protagonista assoluta della puntata.

