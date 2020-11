Vediamo insieme per quale motivo, la bellissima e bravissima Diana Del Bufalo si è scagliata contro Maria De Filippi ad Amici 20.

Il programma condotto da Maria De Filippi, è andato in onda, per la sua ventesima edizione di Amici, con ospiti i protagonisti degli anni precedenti.

Vediamo insieme però, che cosa è successo con Diana Del Bufalo.

Amici 20: Diana Del Bufalo contro Maria De Filippi “Non è giusto!”

Il programma che conduce, ormai da 20 anni la bravissima Maria De Filippi, è sempre molto seguito, e dalla sua scuola sono usciti grandissimi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

LEGGI ANCHE —> ALBA PARIETTI: QUANDO è MORTA LA FIDANZATA DI FRANCESCO, “SONO FINITA IN CURA”

Stiamo parlando ovviamente di Amici, che è giunto al suo ventesimo anno di messa in onda.

Tra i vari ospiti che ci sono stati in puntata, come Alessandra Amoroso, o Elodie, c’era anche la bravissima Diana Del Bufalo.

La ragazza ha fatto un errore, e si è subito fatta riconoscere, una volta che è entrata in scena Gaia Gozzi, la vincitrice dello scorso anno.

Ha infatti chiesto a Maria:

LEGGI ANCHE —-> TALE E QUALE SHOW, ELENA SOFIA RICCI RIVELAZIONE SHOCK IN DIRETTA

“Perché bisogna restituirla, la coppa? E’ Ingiusto!”

Ovviamente la padrona di casa del programma, le ha spiegato che viene fatto ogni anno, e Diana ha immediatamente chiesto scusa perché non lo sapeva.

Ma, Diana, ha continuato dicendo, che era un peccato e magari la poteva tenere in casa come si fa con un Grammy.

Tutti i presenti in studio, sono scoppiati in una fragorosa risata generale, quindi prima di riconsegnare la coppa, Gaia le da un bacio volante e come lo ha definito “Covid free”.

Il programma, ovviamente, è iniziato con l’assegnazione dei vari banchi, e dato il periodo particolare, non ci saranno particolari sfide, ma saranno i professori in caso a far andar via un allievo, e per questo motivo, la scelta non è definitiva.

E voi cosa ne pensate del programma condotto da Maria De Filippi, Amici? Lo avete sempre seguito oppure no?