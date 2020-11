Vediamo insieme perché molti volti noti, usciti da Amici, non erano presenti alla reunion come Emma, Marco Carta o Stefano de Martino.

Il programma condotto da Maria De Filippi, che è alla ricerca di nuovi talenti, è andato in onda, con una puntata speciale, sabato, ma in molti hanno notato alcune assenze.

Vediamo insieme, di chi si tratta e per quale motivo non erano presenti ad Amici.

Amici 20: Svelato il motivo degli assenti importanti come Emma e Marco Carta e non solo

Il programma, che fa compagnia a moltissime persone, ed è alla costante ricerca di nuovi talenti, ovvero Amici, è giunto alla sua ventesima edizione.

Si tratta di un vero e proprio traguardo, e per questo motivo, nella prima puntata che è andata in onda sabato, abbiamo avuto il grandissimo piacere di vedere i volti noti usciti dal programma condotto da Maria De Filippi.

Ma in molti hanno notato, alcune assenze importanti, cerchiami di capire insieme quale potrebbe essere stato il motivo, e chi sono .

Come prima nome, che è stato agli occhi, per la sua mancanza è quello di Emma Marrone, ma il motivo della sua assenza è semplice, al momento è impegnata come giudice di X Factor, e per questo motivo non poteva essere presente in puntata.

Successivamente, abbiamo visto la mancanza anche di Marco Carta, che però, essendo risultato positivo al Covid.19 al momento, ovviamente, è in isolamento, potrebbe ovviamente arrivare nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda, invece, Valerio Scanu, sembra che i rapporti con Maria De Filippi, siano un po’ cambiati negli ultimi anni, e per questo motivo non era presente.

Sergio Sylvestre anche, non era presente, ma in questo caso, non si conoscono i motivi della sua assenza.

Per quanto riguarda, invece, Virginio, al momento è alle prese con il programma Tale e Quale Show e per questi motivo non poteva partecipare ad Amici.

Un’ altra assenza importante è quella di Stefano De Martino, che però potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Ultimo volto, che non era presente è quello di Enrico Nigiotti, ed anche per lui, al momento non si conoscono le motivazioni.

Bisognerà attendere i prossimi giorni e vedere chi arriverà a far visita ai nuovi concorrenti dell’edizione dei venti anni di Amici.

Anche voi avevate notato questi nomi che mancavano durante la puntata di Amici 20? Abbiamo dimenticato qualcun’altro?