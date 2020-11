Francesco Oppini ancora una volta si è lasciato sfuggire l’ennesima battuta infelice contro le donne, ma Giulia Salemi non ci sta e lo rimprovera per le sue frasi sessiste

Francesco Oppini, per l’ennesima volta fa un’uscita infelice contro le donne, questa volta nella casa del Grande Fratello Vip, questa volta una concorrente ha deciso di intervenire e non stare silenzio, infatti Giulia Salemi abbastanza scocciata interviene e rimprovera Francesco per le sue frasi scioccanti.

Non è la prima volta che Oppini viene rimproverato per le sue frasi sessiste, per sino sua Madre Alba Parietti era intervenuta per fargli una ramanzina e anche lo stesso Alfonso Signorini, seppur non prendendo decisioni giuste come la squalifica dal programma, aveva spiegato a Francesco che con le sue parole aveva mancato di rispetto a molte donne, Oppini sentendo le critiche voleva uscire dal programma e comunque si era scusato per le sue frasi poco carine, ma sembra non aver imparato la lezione, ecco cosa ha detto.

Francesco Oppini, contro le donne per l’ennesima volta

Francesco Oppini, nella scorsa puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, ha avuto uno scontro con Dayane Mello, tra i due inizialmente si era creata una forte amicizia ma poi si è spezzata per alcune espressioni poco carine di Francesco nei confronti della show girl, come ad esempio la frase che ha scioccato il web “a Verona i miei amici la violentano”.

Ieri ancora una volta parlando delle problematiche sul rapporto con Dayane, Francesco Oppini si è lasciato sfuggire l’ennesima uscita infelice contro le donne, i concorrenti durante una chiacchierata sulla vita sentimentale di Dayane Mello, raccontando di quanto sia libera di avere rapporti amorosi con chiunque voglia, non si sono risparmiati con le critiche, ma a far infuriare il pubblico è sempre Oppini con la sua poca eleganza ha detto “Poi non bisogna mancare di rispetto alle donne”.

Francesco, invece di pensare come già successo che queste frasi potrebbero urtare la sensibilità di molte donne, ha ripetuto questa frase ben due volte, ma a intervenire sulle parole di Oppini è stata Giulia Salemi, che irritata per le sue affermazioni, non è stata in silenzio e ha voluto fare una bella ramanzina al figlio della Parietti dicendo “non fare questi discorsi! non iniziamo, ogni donna è liberissima di utilizzare la sua fa***na come meglio crede e come meglio la fa stare”, qui sotto il video integrale della discussione.

Quindi mentre la Salemi difendeva le donne dalle parole sessiste di Oppini, gli altri hanno preferito tacere, come si vede nel video sono rimasti tutti in silenzio senza proferire parola, al contrario della Salemi che ha voluto difendere in primis Dayane, essendo sua amica, ma anche tutte le donne che devono sentirsi libere di fare quello che vogliono, senza essere giudicate.

Le parole di Francesco Oppini non sono sfuggite agli utenti del web, che si sono subito accaniti contro di lui, vedremo se Alfonso Signorini nella puntata di domani prenderà provvedimenti contro queste affermazioni del cronista.

