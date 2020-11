Selvaggia Roma non delude i tanti fan che aspettavano da settimane l’entrata dell’influencer nella casa più spiata d’Italia. A meno di un’ora dall’ufficializzazione della sua partecipazione infatti è già stata protagonista di un’accesa discussione con Enock Barwuah.

Il tema è scottante, la bella romana infatti senza tanti indugi ha subito dichiarato di aver conosciuto Enock ben prima della sua entrata nella casa. In puntata anche Alfonso Signorini aveva fatto intendere che Selvaggia avesse già avuto modo di vedere Enock fuori dalla casa del Grande Fratello, senza però specificare in quali particolari circostante.

La risposta non si è fatta attendere e durante la cena subito dopo la fine della diretta Selvaggia Roma, ha raccontato a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come sarebbe avvenuta la sua conoscenza con il fratello di Mario Balottelli. I due, secondo il racconto della ex concorrente di Temptation Island, si sarebbero conosciuti in discoteca la scorsa estate. La romana ed Enock avrebbero trascorso la serata insieme e alla fine si sarebbero lasciati con un passionale bacio. Peccato però che i due coinquilini della 30enne che stavano ascoltando il racconto con estrema attenzione sono giunti subito alla conclusione che in quel periodo Enock era già fidanzato con l’attuale compagna Giorgia. Poco dopo è arrivato il confronto con Enock che ha prontamente smentito tutto. Il ragazzo ha confermato di aver conosciuto Selvaggia quella sera in discoteca ma nega categoricamente che ci sia stato un bacio. Durante il botta e risposta però ammette di essere stato ubriaco ma esclude assolutamente che tra di loro ci sia stato un approccio fisico. Enock a questo punto da della pazza alla ragazza accusandola di essersi inventata tutto solo per attirare l’attenzione su se stessa. Selvaggia non ci stà e rincalza le accuse svelando anche di aver ricevuto diverse chiamate dal fratello di Balotelli, quella stessa sera alle sei del mattino, lasciando intendere che lui avrebbe voluto concludere la serata insieme a lei nel suo albergo. Proposta che la bella Selvaggia ha però rifiutato.

Non sappiamo chi dei due menta ma Selvaggia poco prima aveva già dichiarato di aver avuto una breve relazione anche con Pierpaolo Pratelli, affermazione che l’ex velino ha prontamente contradetto affermando di non aver mai avuto nessun tipo di relazione fisica con Selvaggia ma che a legarli ci sia solo ed esclusivamente una forte amicizia. Sul web è partita subito la polemica e sono stati tantissimi i telespettatori a non credere alla nuova concorrente. E voi da che parte state?

