Giulia Salemi rievoca al Gf Vip la storia d’amore avuta con Francesco Monte, la loro relazione è stata segnata soprattutto dal dolore, ecco cosa ha detto sull’ex fidanzato

Giulia Salemi, è una nuova concorrente del GfVip, conosciuta al pubblico per la sua precedente relazione con Francesco Monte creatasi proprio all’interno del programma, negli ultimi giorni la web influencer ha raccontato agli altri inquilini della casa della sua passata storia d’amore con toni malinconici.

La Salemi non avrebbe preso bene la rottura con Monte, una storia finita male e segnata da un immenso dolore , da quanto dice la show girl gli atteggiamenti dell’ex fidanzato l’hanno ferita profondamente.

Durante l’edizione del Gf Vip nel 2018, Giulia Salemi era entrata con tutti i buoni propositi per trovare l’amore vero, infatti dopo qualche giorno era nato in lei un forte sentimento per il concorrente Francesco Monte, spinta soprattutto da Alfonso Signorini si era dichiarata al bel modello, la loro storia è nata sotto le telecamere ed è stata inizialmente molto apprezzata dal pubblico, ma poi qualcosa è andato storto dopo la fine del programma.

Leggi anche->Stefania Orlando parla della sua depressione: “era la mia unica amica”

Giulia Salemi e Francesco Monte una storia finita male per colpa del GfVip

Giulia a distanza di tempo racconta agli inquilini cosa non è andato nella sua precedente relazione con Francesco Monte dando qualche colpa al Grande Fratello Vip “non me la sono goduta mentre ero dentro” dichiara che nonostante provasse a far funzionare le cose ogni giorno c’era qualcosa che non andava, ogni Lunedì in prima serata succedeva qualcosa che la tormentava tanto da non riuscire a godersi a pieno la sua nuova relazione.

Continua a spiegare ai nuovi amici che nonostante questi elementi negativi la sua esperienza è stata bellissima perché amare è bellissimo, anche se ha sofferto molto ed è stata male, deve comunque ringraziare GfVip perché queste emozioni non le provava da moltissimo tempo “le farfalle nello stomaco, piangere e ridere, bisogna prendere tutti i lati della medaglia”.

La Salemi con il cuore in mano confessa di essere stata fortunata a innamorarsi all’interno del programma e poi aver continuato la relazione anche al di fuori della casa, ma purtroppo si è dedicata solo alla sua storia d’amore dimenticando tutto il resto, “prendevo tutto troppo seriamente, non facevo altro che piangere“, racconta di aver perso l’opportunità di viversi l’esperienza del programma nel modo giusto, avrebbe voluto farsi conoscere per quella che è realmente, spera che in questa edizione riesca a riscattarsi rimanendo single.

Comunque sia andata Giulia confessa di non essersi pentita sulla sua relazione perché l’ha fatta crescere e diventare una donna anche se ha sofferto molto.

Leggi anche->Antonella Mosetti, il video che lascia i follower senza parole: “Una vera dea”