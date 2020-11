Stefania Orlando, amatissima dal pubblico, nasconde un passato difficile ha sofferto di depressione per la perdita della sua migliore amica

Stefania Orlando è una concorrente del Grande Fratello Vip, molto apprezzata dal pubblico per il suo carattere forte ma anche per la sua grande sensibilità, infatti la Orlando si è aperta al Gf Vip raccontando della sua depressione passata causata soprattutto per la perdita della sua migliore amica.

Stefania in preda a una crisi di pianto ha confessato ai coinquilini del lutto che l’ha segnata profondamente, avrebbe perso la sua migliore amica per colpa di una grave malattia, per lei è stato un momento drammatico da superare era un legame speciale quello con la sua amica “è stata come un amore per me, mancava solo il sesso, è stata il mio centro” la Orlando dice di aver convissuto per un lungo periodo con la ragazza fino al 2006 quando ha conosciuto il suo ex marito, poi purtroppo l’amica si è improvvisamente ammalata ma purtroppo non è riuscita a combattere la malattia.

Stefania Orlando è convinta che la sua migliore amica dopo essere morta, le abbia mandato un regalo da lassù, il suo attuale marito Simone Gianlorenzi, per non farla rimanere sola dopo la sua perdita.

La morte di una persona cara è sempre un momento difficile da affrontare, che ci segna per tutta la vita, ed è quello che è accaduto a Stefania, purtroppo nel momento in cui ha perso la sua migliore amica è caduta in depressione per un lungo periodo.

Di questa ferita ancora aperta ne ha voluto parlare ai suoi attuali compagni di gioco e oltre a far commuovere tutti loro ha commosso anche tutti gli spettatori, che in questi giorni hanno voluto pubblicare su twitter la famosa intervista di Febbraio 2019 che Stefania Orlando aveva rilasciato a Caterina Balivo nella trasmissione “Vieni da me“

Leggi anche->Britney Spears rivela: “ho paura di mio padre, non mi esibirò più”

L’intervista commovente a Stefania Orlando

Stefania Orlando ospite della trasmissione di Caterina Balivo “Vieni da me”, si è aperta alla conduttrice raccontando di quei momenti drammatici per la perdita della migliore amica.

Inizialmente Stefania ha fatto fatica a parlarne, ma trovando il coraggio che serviva ha deciso di sfogarsi nella trasmissioni mettendosi finalmente a nudo e ha confessato a Caterina “è un tasto dolente della mia vita, l’ho superato con l’aiuto di qualcuno, premetto che lei era la mia unica amica, si è ammalata 14 anni fa, la malattia è durata per un anno e mezzo, poi purtroppo è morta e mi ha lasciato un vuoto enorme”

La Orlando con fatica continua il racconto ripercorrendo le tappe più dolorose delle sua vita, periodo che l’ha portata alla depressione ma grazie anche all’ex marito è riuscita a superare questo momento nell’intervista ha anche dichiarato di essere diventata ipocondriaca a livelli molto alti “pensavo di essere malata anche io e di morire della stessa malattia della mia migliore amica“, Stefania confessa alla presentatrice di aver pensato al suicidio per il dolore che provava “i momenti in cui sono sola sono quelli che ti fanno andare negli abissi“.

La presentatrice sentendo queste frasi fa notare a Stefania di quanto lei sembri sempre sorridente ma in realtà nasconde molte fragilità.

Con queste parole Stefania Orlando ha voluto ricordare la grande amica, purtroppo scomparsa e i suoi fan hanno voluto condividere questa intervista per farci conoscere una Stefania più fragile ed emotiva.

Stasera voglio farvi piangere: Stefania Orlando a Vieni da me da Caterina Balivo raccontava la depressione che ha avuto dopo la perdita della sua migliore amica. Ascoltate i discorsi che fa sull’amicizia e sull’amore per @SimoGianlorenzi ❤ è proprio un’anima pura#GFVIP pic.twitter.com/tUHlZrrrqZ — Stefania con la SSSSS 🐍🐍🐍 (@stefyorlandobot) November 11, 2020

Leggi anche->Justine Mattera lascia i follower senza parole: l’intimo è trasparente e mostra tutto