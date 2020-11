Diletta Leotta straordinaria anche ai fornelli stuzzica i fan: “Cosa bolle in pentola?”

Diletta Leotta ha infiammato il web anche in un post tra i fornelli: la giornalista e speaker radiofonica ha stuzzicato i follower di IG

Sempre graditi i post che pubblica su Instagram, qualsiasi siano le situazioni che va a regalare ai follower poco importa. Quello che resta imprescindibile è la sua bellezza e la sua presenza negli scatti che di volta in volta fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Come abbiamo avuto spesso modo di sottolineare, parliamo del personaggio femminile forse più amato dagli italiani. Forti ed in continuo aumento sono i consensi nei suoi confronti, con i follower di Instagram che non hanno mai smesso di seguire la bellezza siciliana che da qualche giorno potrebbe essere ritornata single. Ad ottobre il riavvicinamento con Daniele Scardina aveva reso felici i fan della giornalista e del pugile. Ma evidentemente questo ritorno di fiamma dopo la rottura estiva non è durato. Infatti proprio dai social la diretta interessata aveva sottolineato di voler festeggiare la festa dei single che si tiene in Cina l’11 novembre, quindi parliamo di due giorni fa.

Diletta Leotta ha scatenato un putiferio con la sua dichiarazione di voler festeggiare la festa dei single. Un fulmine a ciel sereno sul mondo del gossip che aveva pensato ad una tregua che faceva ben sperare i fan della coppia. Non trapelano notizie in merito a questa rottura che sarebbe la seconda in pochi mesi. Tutto farebbe pensare ad una decisione presa dalla giornalista, in quanto le parole di King Toretto, in gara a Ballando con le Stelle, sembravano quelle di una persona innamorata e pronta a tornare dalla sua ex. Evidentemente qualcosa tra i due non ha funzionato. Intanto, in attesa di conferme o smentite ufficiali, la bellezza siciliana si “diletta” anche tra i fornelli stuzzicando tra l’altro i follower. In tenuta da casa, con pantalone tuta grigio e maglietta aderente bianca, ha mostrato comunque la sua bellezza e le sue curve che si sono intraviste. La didascalia al post è stata: “Cosa bolle in pentola”. Ed è questa la domanda che si pongono migliaia di fan alla notizia della possibile sua rottura con Scardina.