Diletta Leotta, il vestito corto svela un dettaglio bollente: “Allora lo fai apposta”

Diletta Leotta protagonista assoluta del web: la bellezza siciliana ha scatenato i suoi follower con uno scatto che non è passato inosservato

Con la giornalista di DAZN e speaker di Radio 105 riesce sempre a catturare l’attenzione dei follower di Instagram ad ogni sua apparizione. Che si tratti di impegni lavorativi o scene di vita privata per lei cambia davvero poco, in quanto il successo è ampiamente assicurato. In questo momento probabilmente è il personaggio pubblico più amato dagli italiani, anche se nei suoi confronti non mancano critiche da parte di chi parla di una bellezza ‘finta’. Ossia figlia di accorgimenti estetici che avrebbero alterato la sua reale bellezza. Nella maggioranza dei casi però i commenti nei suoi confronti sono estremamente positivi, e parliamo di fan che stravedono per lei e che lo dimostrano su Instagram a suon di like e di commenti. Tanti i post che mettono in evidenza la sua bellezza, ma anche la sua sensualità. Brava e bella, la giornalista siciliana è il vero personaggio del momento. Per tutta l’estate era finita al centro del gossip per via della fine della relazione con Daniele Scardina. Nelle scorse settimane è arrivata però la notizia che tutti aspettavano: la coppia si è ricongiunta, per la felicità dei fan di entrambi che per tutto il periodo estivo hanno sperato in un epilogo del genere.

Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme. Il pugile è impegnato nel programma “Ballando con le Stelle” e più volte aveva fatto intendere la volontà di riavvicinarsi alla giornalista. Adesso sembra che davvero le incomprensioni tra i due siano svanite, con l’amore che ha trionfato. Intanto la bellezza siciliana non perde occasione per mettersi in evidenza sui social. Con tanti scatti che hanno raggiunto dei numeri record e che hanno confermato la sua forte popolarità soprattutto su Instagram. Numeri che parlano chiaro e che si sono ripetuti anche nell’ultimo post che ha pubblicato in occasione della nuova puntata del programma di intrattenimento radiofonico che conduce su Radio 105. Con un vestitino cortissimo, seduta su uno sgabello e con il microfono in mano fa scatenato le fantasie del web. Con il solito gioco del vedo non vedo che ha infiammato i fan che si sono fatti sentire con una pioggia di like e di commenti. Alcuni anche ironici, del tipo: “Si ma così non vale” “Sei di una bellezza illegale” “Allora lo fai apposta a provocarci”. Ma anche altri commenti che hanno semplicemente esaltato la sua bellezza e sensualità: “Meraviglia delle meraviglie” “Semplicemente uno schianto”. Insomma, commenti che non lasciano dubbi sull’amore che i follower mostrano con costanza nei suoi confronti. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo giudicare ancora una volta a voi. Ben sapendo che su Instagram ha lasciato tutti i fan ancora una volta a bocca aperta.