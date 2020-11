Diletta Leotta, c’è la nuova rottura con Daniele Scardina: “Festeggio il single day”

Diletta Leotta, la notizia è clamorosa: la conduttrice ha postato una foto per confermare ai suoi follower il suo essere nuovamente single?

La notizia è clamorosa, ed è stata data dalla diretta interessata su Instagram. Avevamo parlato di un ritorno di fiamma tra la giornalista ed il pugile Daniele Scardina, come avevano anticipato tanti giornali immortalando anche la scena del loro incontro segreto. Ma pare che le cose non stiano proprio così. Infatti pochi minuti fa la conduttrice ha forse voluto mettere le cose in chiaro riguardo la sua situazione sentimentale. Un brutto colpo per i fan della coppia che erano felici di vedere i due innamorati ed insieme. Anche “King Toretto” sarà deluso probabilmente di questa presa di posizione della giornalista, che sembra aver voluto rendere pubblica la sua situazione sentimentale ed il suo essere single. Il post della bellezza siciliana è stato preso d’assalto dai follower, che hanno appreso con stupore la notizia.

“Ma non stavi con il pugile?” le ha scritto un follower, ma a questo punto non sembra servire una risposta a questa domanda. Perché il post di Diletta Leotta è stato chiaro: “Chi l’ha detto che il Single’s day si festeggia solo in Cina? Sul portale mi.com/it oggi è un ottimo giorno per prendersi cura di sé e farsi un auto-regalo, fate come me: coccolatevi! 💐🍫🤳”. Una frase che lascia intendere quella che è adesso la sua situazione sentimentale. Cosa sarà accaduto in così poco tempo da aver fatto rompere per la seconda volta la coppia? E ancora, si tratta di un voler sviare i follower o realmente i due hanno deciso di interrompere la loro relazione con i rapporti tra l’altro ricuciti da poco? Interrogativi che si pongono da qualche minuto i follower, che hanno preso d’assalto la foto della giornalista che abbiamo riproposto sotto. A voi i commenti: cosa ne pensate di questo annuncio della giornalista?