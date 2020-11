Vediamo insieme che cosa ha richiesto, nelle ultime ore, la bellissima Elisabetta Gregoraci agli autori del Grande Fratello Vip.

Lei è bellissima, ed insieme a Tommaso Zorzi, è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore.

Gf Vip: Elisabetta Gregoraci fa una richiesta bizzarra agli autori

La vita privata della bellissima Elisabetta Gregoraci, ovviamente, è nell’occhio del ciclone da quando ha varcato la famosa porta rossa.

In molti si chiedono se sono vere, oppure no, le voci che circolano su una sua presunta frequentazione con Stefano Coletti.

Ma nelle ultime ore, sul portale Giornalettismo, è comparso un gossip molto particolare e bizzarro, che sta facendo parlare molto.

Sembra, anche se per il momento non sono giunte conferme, che la bella Elisabetta abbia chiesto agli autori, di non far passare più aerei con scritte sopra il cielo della casa più spiata d’Italia.

Di cosa avrà paura Elisabetta? Forse che il compagno che l’aspetta fuori dal Grande Fratello si arrabbi? Oppure altro?

Ma lo stesso sito, ha fatto notare anche un’altra particolare coincidenza, ovvero, nei giorni scorsi, lo staff che ha in gestione la pagina Instagram di Elisabetta ha pubblicato una fotografia in compagnia dell’inquilina Dayane Mello, mettendo la frase #sundaymood.

E dopo poche ore, anche Stefano ha fatto la stessa cosa, mettendo però un’amica misteriosa.

Non possiamo sapere se ci sono messaggi in codice, forse per indicare la particolare vicinanza tra Elisabetta e Pierpaolo, che non gli è gradita.

E voi cosa ne pensate di queste coincidenze? E soprattutto dell’indiscrezione fatta sulla richiesta, bizzarra, di Elisabetta Gregoraci agli autori?