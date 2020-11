Nonostante la percentuale relativa all’incremento dei contagi continui a scendere, il responsabile Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza lancia l’allarme: l’indice Rt è troppo alto e rende necessaria l’introduzione di nuove misure. Il Governo, intanto, studia un lockdown leggero che – con la collaborazione dei Presidenti di Regione – possa impedire assembramenti.

Scende ancora, per la quinta settimana consecutiva, la percentuale di incremento dei contagi nel nostro Paese. Un dato importante che sottolinea come, nonostante i contagi assoluti siano maggiori rispetto alla settimana precedente – 236.660 quelli rilevati tra il 4 ed il 10 novembre, contro i 195.068 dei sette giorni precedenti – il trend di crescita della curva continui a segnalare un costante rallentamento. Andando a misurare la percentuale di incremento, infatti, si nota come negli ultimi 7 giorni questa si attesti al 25,6%, quasi la metà rispetto al 49,7% registrato il 3 novembre. Nelle settimane precedenti, poi, le cose erano andate anche peggio, con un incremento percentuale che per tre volte consecutive aveva raggiunto parametri intorno al 100%.

percentuale di positivi rispetto alla totalità di test effettuati, anch’essa in costante aumento, al 16,2%. A questo si aggiunga il dato peggiore e più allarmante, quello dei più che triplicati nelle ultime due settimane: ieri il totale è arrivato a 42.330 da inizio pandemia, con il dato settimanale che parla di 2.918 morti, in forte aumento – 71% – rispetto ai 1.712 dei sette giorni precedenti. Un trend di crescita regolare, se è vero che la settimana precedente i decessi erano aumentati del 72,4% Dati in parte incoraggianti, che non bastano tuttavia a stabilire con certezza che ci si trovi di fronte ad un rallentamento dell’epidemia. Anche perché a fare da contraltare a questa informazione arriva il dato relativo allaeffettuati, anch’essa in costante aumento, al 16,2%. A questo si aggiunga il dato peggiore e più allarmante, quello dei decessi nelle ultime due settimane: ieri il totale è arrivato a 42.330 da inizio pandemia, con il dato settimanale che parla di 2.918 morti, in forte aumento – 71% – rispetto ai 1.712 dei sette giorni precedenti. Un trend di crescita regolare, se è vero che la settimana precedente i decessi erano aumentati del 72,4%

Rallenta, invece, il ritmo di crescita dei ricoveri in terapia intensiva: 2.971 quelli segnalati tra il 4 ed il 10 novembre, pari ad un incremento del 33,5% rispetto all’ultima rilevazione, mentre la settimana precedente erano stati il 57,8% in più, per un totale di 2.225. Anche il dato sui ricoveri totali fa registrare un trend di crescita inferiore rispetto al passato: 40,1% in più, contro il 52% del 3 novembre e il 65% della settimana ancora precedente. Dati, quelli sui ricoveri, che possono far sperare in un effettivo rallentamento nella diffusione dei contagi derivante dalle misure adottate dal Governo e dalle Regioni nelle ultime settimane. Questo andamento, registrato a livello nazionale, non trova conferma soltanto in tre regioni: Piemonte, Basilicata e Calabria, dove i dati sui nuovi positivi e sui ricoveri in ospedale crescono ancora a ritmo molto sostenuto.

L’allarme di Giovanni Rezza

Giuseppe Conte continua a prendere tempo di fronte a chi invece chiede interventi più severi, insistendo sulla necessità di un lockdown nazionale. Lo aveva fatto poco giorni fa l’ordine dei medici, lo ha ribadito ieri – un po’ in controtendenza rispetto ai dati elaborati – il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, che al termine della riunione della Cabina di regia ha affermato: “La situazione continua a peggiorare, sono necessarie nuove restrizioni“. Secondo lo scienziato, particolarmente preoccupante è il dato sull’indice di contagio Rt, arrivato al parametro di 1,7. Il complessivo aumento di contagi, oltre che di ricoveri in terapia intensiva, impone secondo Rezza “l’adozione di interventi più restrittivi soprattutto nelle Regioni più colpite“, nonostante i dati sulla crescita percentuale segnalino un significativo rallentamento. E’ forse anche alla luce di questo rallentamento nella crescita dei contagi che il Premiercontinua a prendere tempo di fronte a chi invece chiede interventi più severi, insistendo sulla necessità di un lockdown nazionale. Lo aveva fatto poco giorni fa l’, lo ha ribadito ieri – un po’ in controtendenza rispetto ai dati elaborati – il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, che al termine della riunione della Cabina di regia ha affermato: “La situazione continua a peggiorare, sono necessarie nuove restrizioni“. Secondo lo scienziato, particolarmente preoccupante è il dato sull’, arrivato al parametro di. Il complessivo aumento di contagi, oltre che di ricoveri in terapia intensiva, impone secondo Rezza ““, nonostante i dati sulla crescita percentuale segnalino un significativo rallentamento.

La strategia del Governo

assembramenti ma senza arrivare ad imporre un nuovo lockdown. L’intenzione di Conte è di portare avanti la strategia adottata da una settimana, che vede l’Italia divisa in tre zone in base al grado di rischio di ciascuna regione, anche per non dare l’impressione di procedere per tentativi, con continui cambi di rotta nelle modalità di contrasto al virus: “Non possiamo smontare il criterio scientifico che abbiamo costruito con l’ultimo Dpcm“, spiega il Premier, aggrappandosi con tutte le forze ai timidi segnali di miglioramento arrivati negli ultimi giorni. Il Presidente del Consiglio, però, prosegue per ora sulla sua strada, che punta a ridurre i contagi riducendo il più possibilema senza arrivare ad imporre un nuovo lockdown. L’intenzione di Conte è di portare avanti la strategia adottata da una settimana, che vede l’Italia divisa in tre zone in base al grado di rischio di ciascuna regione, anche per non dare l’impressione di procedere per tentativi, con continui cambi di rotta nelle modalità di contrasto al virus: “Non possiamo smontare il criterio scientifico che abbiamo costruito con l’“, spiega il Premier, aggrappandosi con tutte le forze ai timidi segnali di miglioramento arrivati negli ultimi giorni.

Il lockdown leggero

Ancora qualche giorno e le indicazioni derivanti dai numeri saranno più chiare, in un senso o nell’altro. Per questo il Governo è al lavoro per mettere a punto una sorta di strategia aggiuntiva, che aggredisca ulteriormente la curva senza però sconfessare l’approccio basato su interventi localizzati contenuto nell’ultimo decreto: un “lockdown leggero” che garantirebbe il prosieguo delle attività per imprese, fabbriche e professioni, imponendo invece la chiusura a bar e ristoranti e limitando al massimo – attraverso ordinanze del Ministero della Salute, dei Governatori e dei sindaci – la mobilità.