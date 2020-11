Nuove dichiarazioni d’amore al Grande Fratello Vip: a parlare dei loro sentimenti sotto le coperte ci sono Adua Del Vesco e Dayane Mello. Ecco cosa è successo.

Adua parla dei suoi sentimenti a Dayane: “Anch’io ti amo”

Nuove dichiarazioni d’amore sono state fatte nella notte al Grande Fratello Vip: a parlare dei loro sentimenti sotto le coperte stavolta ci sono Adua Del Vesco e Dayane Mello. Un’amicizia speciale che sta conquistando il pubblico ma che a tratti, confonde gli inquilini e i telespettatori. Infatti alcuni pensano che tra Dayane e Adua ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Spesso, proprio per questo motivo, si ritrovano al centro delle critiche da parte degli altri concorrenti per la veridicità del loro rapporto speciale. Le due coinquiline, durante la notte, si sono ritrovate in disparte a parlare del loro legame quando ad un certo punto Dayane esclama sincera: “Lo so, ti amo” e l’attrice risponde decisa: “Anche io“.

—–PER VEDERE IL VIDEO PREMI QUI——

A incoraggiare il loro rapporto però c’è anche il pubblico da casa: infatti per le due ragazze è arrivato il primo aereo di supporto emotivo “Rosemello emozioni vere italia&brasile“, recita il messaggio. Dayane e Adua leggono il messaggio con lo sguardo pieno di gioia mentre sono in giardino e ringraziano i loro fan: “Vedere il nome in cielo è stupendo grazie“.

LEGGI ANCHE–> DAYANE BACIA ADUA E POI SCOPPIA IN LACRIME

Tutti contro Dayane: “Vuole solo emergere”

Il rapporto tra Adua Del Vesco e Dayane Mello continua a essere uno tra gli argomenti di discussione preferiti nella Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e molti altri infatti hanno accusato la modella brasiliana di essersi avvicinata ad Adua solo per sfruttare la visibilità dell’attrice, creare del gossip e fare di tutto per raggiungere la popolarità. Alcuni inquilini infatti ritengono che la modella stia esasperando l’affetto per Rosalinda solo perché non è riuscita a creare una storia d’amore in casa. Dayane, però cerca di difendere la sua amicizia speciale con Adua e in riferimento al comportamento di alcuni coinquilini, spiega: “Mi vedono forte ma sono anche debole, ho cambiato idea su molte cose come su Maria Teresa, prima mi sono lasciata influenzare forse da Francesco“. Mentre Adua la ascolta e le consiglia di modificare alcuni suoi atteggiamenti: “Tu devi solo modificare i tuoi modi, lo sai“.