Dopo una notte di Halloween molto focosa e piena di baci inaspettati, Dayane in lacrime, ha confidato ad Adua la sua intenzione di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Ecco il vero motivo.

Dayane Mello bacia Adua: “Sono innamorata di te”

Nuovi amori nascono nella casa del Grande Fratello Vip: dopo una notte di Halloween ricca di imprevisti e festeggiamenti, Dayane ha confessato i suoi sentimenti a un altro concorrente del reality. Tra un brindisi, un ballo e una canzone, nella notte delle streghe e dei fantasmi, è scattato un nuovo e inaspettato bacio tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: le ragazze infatti si sono scambiate coccole e parole dolci durante la festa. Ma appena spenta la musica, le due concorrenti hanno deciso di appartarsi in un angolo della casa e proprio li Dayane avrebbe confessato ad Adua i suoi sentimenti. La modella brasiliana ha dichiarato all’attrice di essersi innamorata di lei dicendole: “Sei bellissima, sei tutta perfetta, Adua mi sa che mi sono innamorata di te“. L’ex di Gabriel Garko a questo punto, stesa in giardino, ha guardato in modo incredulo la sua compagna d’avventura rispondendo: “Dai, stai scherzando! Mi metti in crisi“, una conversazione che si è poi conclusa con un bacio sule labbra.

Dayane Mello in lacrime: “Voglio tornare a casa”

Dayane Mello vuole abbandonare il gioco: in preda alla tristezza, infatti la concorrente ha dichiarato la sua volontà di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Confidandosi con Adua infatti, la modella è scoppiata in un pianto liberatorio e si è lasciata andare ad alcune verità riguardanti sua figlia Sofia: “Ho voglia di affetti sinceri, voglio stare con mia figlia, voglio lei, e non riesco più a stare qua, non riesco a divertirmi”, ha sottolineato tra le lacrime.

Francesco Oppini e la frase choc su Dayane

Da qualche ora online e sui social sta circolando un video in cui Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, avrebbe speso delle parole poco eleganti nei confronti di Dayane. Gli utenti infatti chiedono a gran voce la squalifica del concorrente, il quale avrebbe detto riferendosi alla modella: “Se la porto a una festa con i miei amici succede un disastro. A Verona la violentano“. Frasi inappropriate che hanno offeso la sensibilità di molti utenti e di molte telespettatrici. Sarà squalificato nella prossima puntata? Sarà il Grande Fratello a decidere le sorti di Oppini.