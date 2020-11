Vediamo meglio insieme, chi è e per quale motivo si parla di figlio legittimo per il famoso cantante Al Bano, che nessuno aveva mai visto.

Il noto cantante di Cellino San Marco, Al Bano, sembra vere un altro figlio legittimo, ma vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Tutte le informazioni in merito a questa notizia.

Al Bano: Io sono il figlio legittimo che nessuno aveva mai visto prima

Il tutto si è svolto sul palcoscenico del programma che va in onda il sabato su Canale 5, ovvero Tu Si Ques Vales.

Quello che è successo ha lasciato tutti i famosi giudici senza parole, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio, perché si parla di figlio legittimo di Al Bano.

Il concorrente del programma, si è presentato sul famoso palco, cantando la famosa canzone che ha reso super conosciuto, Al Bano, ovvero Nel sole.

Anche l’abbigliamento scelto, faceva assolutamente ricordare il cantante originario di Cellino San Marco.

Il ragazzo ha dichiarato che lui è il figlio legittimo di Al Bano Carrisi dal quale ha ereditato la sua voce.

Come nome, che utilizza quando si esibisce, è “Al Banino” e, come dicevamo ha dichiarato le seguenti parole:

“Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano…Sono sicuro per la voce che ho che papà è lui…”

I giudici, tra i quali c’è anche Gerry Scotti, hanno preso in modo divertente le sue dichiarazioni, anche se non hanno messo in dubbio le sue qualità come cantante.

E gli ha detto, che faranno in modo di trovare la sua Romina Powerina, scherzando sulla coppia famosissima di cantanti.

E voi cosa ne pensate di questo ragazzo che pensa di essere il figlio legittimo di Al Bano? Avete visto la sua esibizione oppure no?