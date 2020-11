Vediamo insieme chi è il nome famosissimo, che non ti aspetteresti mai come ballerino, per una notte, a Ballando con le stelle.

Il programma condotto da Milly Carlucci è sempre molto amato e seguito dal pubblico, ed ogni settimana c’è un particolare ballerino per una notte che si esibisce in studio.

Vediamo insieme, il nome di chi troveremo sabato, che non ti aspetteresti mai.

Ballando con le stelle: il prossimo ballerino per una notte è un famosissimo giornalista

Il programma condotto dalla bravissima e super amata, Milly Carlucci, sta arrivando alle sue battute finali.

Sabato, infatti, si terrà la semifinale del programma Ballando con le stelle, in questa edizione davvero particolare, e caratterizzata da problemi di salute, o simili.

Il programma va in onda in diretta, anche in questo momento particolare con l’emergenza per il Coronavirus ancora in corso.

Ci sono stati, infatti, vari infortuni vari, operazioni chirurgiche, come è accaduto per Raimondo Todaro, oppure nell’ultima puntata, Alessandra Mussolini è svenuta alla fine dell’esibizione.

Ma un’altro importante momento, oltre ai vari concorrenti che si esibiscono in gara, è quello del ballerino per una notte.

Come abbiamo potuto vedere, anche dalla pagine di Budinoblog, è stato svelato il nome di chi si esibirà nella puntata di sabato.

Il nome è uno di quelli che non ti aspetti, perché stiamo parlando del famosissimo giornalista, Bruno Vespa.

Quindi, sicuramente, in molto saranno curiosi di vedere come se la caverà Bruno sulla pista da ballo di Rai1, e come verrà giudicato dai giudici di Ballando.

E voi cosa ne pensate di questa particolare, ma sicuramente molto interessante, scelta fatta da Milly Carlucci?