Aurora Ramazzotti, dopo aver scoperto di essere positiva al covid, ha voluto condividere con i suoi followers sui social gli aggiornamenti relativi alle sue condizioni di salute. La figlia di Michelle Hunziker però peggiora. Ecco le sue parole.

Aurora Ramazzotti, positiva al covid-19.

Dopo meno di 48 ore dall’annuncio della sua positività al covid, Aurora Ramazzotti peggiora. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti infatti, durante la puntata di Ogni Mattina dove veste i panni di inviata speciale, in collegamento dal suo appartamento a Milano ha annunciato di essere positiva al Covid. Subito la Ramazzotti ha voluto però tranquillizzare i fan dicendo che le sue condizioni di salute erano stabili e si sentiva bene. Ma poche ore fa le cose sono cambiate: Aurora infatti, dopo essere “sparita” dai social, si è nuovamente mostrata ai sui followers comunicando a tutti di non stare molto bene oggi. Una situazione non facile, tanto che la Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa momentanea da Instagram per affrontare al meglio la convalescenza.

Le parole di Aurora: “Oggi sto peggio”

Aurora, in una storia di Instagram, ha voluto far sapere ai suoi due milioni di follower come procede l’isolamento e le sue condizioni di salute scrivendo: “Ciao amici, grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene. Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto! Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato! Stay safe“. Ma Aurora non è l’unica ad essere risultata positiva al virus, infatti anche il suo fidanzato ha contratto il covid, anche se al contrario suo, Goffredo risulta essere del tutto asintomatico. La loro storia va avanti da tre anni, e qualche mese fa, dopo aver passato il periodo del lockdown primaverile insieme ospiti a casa di Tomaso Trussardi e Michelle a Bergamo, hanno deciso di iniziare una convivenza a Milano. Aurora e Goffredo attualmente infatti vivono insieme l’isolamento dovuto al covid.