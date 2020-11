Aurora Ramazzotti in collegamento a Ogni Mattina, ha annunciato dal suo appartamento di aver contratto il Covid, ecco le sue condizioni

Durante la puntata di Ogni Mattina, programma su Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, Aurora Ramazzotti inviata speciale del programma, in collegamento dal suo appartamento a Milano ha annunciato di essere positiva al Covid, Aurora lavora in questa trasmissione ormai da diversi mesi e proprio per questo motivo durante la diretta ha voluto dare l’annuncio ai fan, questa volta nessun post su Instagram, per il momento, la ragazza ha spiegato “Non mi sento molto bene, sono in auto isolamento, ho contratto il covid quindi non riuscirò a raggiungervi”, non vedremo Aurora per diverso tempo in trasmissione.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, si è aggiunta alla lunga lista di personaggi famosi postivi al Covid19, la ragazza per diversi mesi è stata in giro per l’Italia come inviata speciale della trasmissione Ogni Mattina, Aurora ha capito subito e da sola di aver contratto il Coronavirus, ha dichiarato di essere preparata sull’argomento grazie alle informazioni ricevute nei mesi precedenti ma che comunque non sai mai cosa aspettarti, ha spiegato che inizialmente ha avuto solo un pò di tosse, ma non avendo mai avuto questo sintomo nemmeno quando ha avuto l’influenza in passato, ha subito capito che poteva essere solo il Covid, anche se sperava in un altro virus.

Successivamente dalla tosse è passata ad avere una forte sinusite, che non le dava tregua, ha spiegato di essere stata davvero male ma che ora è sulla via della guarigione nonostante sia ancora intasata ma confessa di stare molto meglio rispetto ai primi tempi.

Aurora Ramazzotti in isolamento con Goffredo “siamo confinati”

Aurora dichiara a Ogni Mattina di essere in isolamento con Goffredo, il suo fidanzato, anche lui ha contratto il virus, i due convivono ormai da diverso tempo a Milano, infatti la Ramazzotti confessa “abbiamo avuto la prontezza di confinarci, ho capito subito che era il Covid, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone” continua cercando di costruire come possa essere avvenuto il contagio e dichiara che molto probabilmente sono stati in contatto con un amico positivo, infatti dopo 5 giorni dall’incontro con questa persona i sintomi si sono subito manifestati.

Per fortuna i due ragazzi sono stati molto intelligenti da capire che poteva essere il pericolo Coronavirus e si sono subito chiusi in casa, ora non sappiamo se la ricostruzione di Aurora possa essere esatta o se non abbia visto nessuno ma è plausibile che sia avvenuto realmente così il contagio.

Per il momento i genitori della Ramazzotti, Michelle e Eros, non hanno rilasciato dichiarazioni sui social e nessuno fa riferimento a quanto accaduto alla figlia, ma da quanto dice Aurora sono esclusi altri contagi all’interno della famiglia.



Auguriamo ad Aurora una pronta guarigione e le auguriamo di poter tornare a girare l’Italia, quando sarà possibile, per fare l’inviata speciale di Ogni Mattina.