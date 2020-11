Paolo Brosio, il racconto della fidanzata 22enne: “Ha fatto tutto lui”

È la 22enne Maria Laura De Vitis la nuova fidanzata di Paolo Brosio. La ragazza ha svelato a Barbara d’Urso alcuni dettagli sulla loro relazione. “Si è fatto avanti su una panchina“, racconta a Live Non è la D’Urso.

Nella puntata di ieri sera del seguitissimo programma Live Non è la D’Urso la conduttrice ha intervistato Maria Laura De Vitis, l’attuale fidanzata di Paolo Brosio che è da poco concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza 22enne ha risposto in collegamento da casa alle domande poste da Barbara D’Urso in merito alla sua tanto chiacchierata relazione con Paolo Brosio, svelando alcuni dettagli inediti e inaspettati.

La conferma della relazione

Le voci su su una presunta relazione tra i due circolavano già da qualche giorno dopo che Brosio, in risposta alla domanda di Stefania Orlando a proposito della sua vita sentimentale, aveva lasciato intendere di essere fidanzato. Ma il concorrente era restato comunque molto misterioso a proposito, e non era sceso nei dettagli.

Barbara invece, nel corso dell’intervista nel suo salotto di Live Non è la D’Urso arriva subito al sodo e proprio la prima domanda alla ragazza è una richiesta di conferma delle voci a proposito della presunta relazione tra lei e il concorrente del reality show di Canale 5. Maria Laura si mostra molto convinta nella risposta e afferma: “Assolutamente, abbiamo iniziato una frequentazione“. Pare che lei sia stata l’ultima persona ad essere chiamata da Brosio prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. La 22enne aggiunge anche di sapere per certo che la frequentazione crescerà dopo l’uscita del compagno dalla Casa: “lui mi sta aspettando, come lo sto facendo io“.

“Momenti religiosi e carnali, entrambi”

La religione è stata uno dei motivi per cui si sono avvicinati. I due, infatti, secondo a quanto dice Maria nell’intervista, hanno condiviso molti momenti legati alla religione. Sembra infatti che Brosio l’abbia addirittura fatta benedire, oltre che averla ricoperta di rosari, regalati in segno di devozione e di amore. I momenti condivisi non riguardano solo però quelli religiosi: “Abbiamo condiviso momenti religiosi e carnali, entrambi“, ammette la ragazza.

L’incontro a Forte dei Marmi e il primo bacio

Si sono conosciuti a Forte dei Marmi, città di Brosio, e da allora non si sono più lasciati: lui impegnato in un evento benefico con la sua onlus e lei a lavorarci come hostess. Si sono trovati durante un periodo difficile della vita di Maria, che in Brosio vede una figura di fiducia e di riferimento. Il primo bacio è scattato proprio lì, dopo una serata di chiacchiere complici, e la 22enne racconta: “Ci siamo trovati subito compatibili, e si è fatto avanti su una panchina“.

