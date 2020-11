Belen Rodriguez è stata attaccata duramente dal popolo del web perchè, secondo alcuni video postati su Instagram, non rispetterebbe le norme anti covid imposte dal governo. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez al parco in zona rossa

Non è la prima volta che Belen Rodriguez viene attaccata dal popolo del web per non aver rispettato le norme anti covid imposte dal governo. Questa volta infatti la showgirl sarebbe stata fotografata al parco con suo figlio, Santiago, senza mascherine e in un periodo in cui Milano (città in cui vive) è stata classificata come zona rossa. Questo gesto è stato interpretato da molti come una mancanza di rispetto nei confronti di chi invece segue le regole imposte da stato e regioni.

Le regole del Nuovo Dpcm infrante da Belen

Secondo il nuovo dpcm infatti, per tutti coloro che abitano in abita in zona rossa, è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono però consentiti gli spostamenti strettamente necessari o il rientro nel proprio domicilio, ma come si legge nel decreto: “Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti“. Ogni spostamento quindi deve essere giustificato con un’autodichiarazione, ed è proprio per questo motivo che gli utenti dopo aver visto i video e le foto postati da Belen al parco col figlio, si sono indignati e hanno attaccato la showgirl. “Si poteva evitare data la situazione che si vive a Milano” scrive una fan sotto il video, riferendosi al semi lockdown che sta vivendo la Lombardia in questi giorni.

Ma non è la prima volta che il web attacca Belen a causa delle norme anti covid, infatti la showgirl è stata criticata anche qualche giorno fa mentre si trovava in giro a fare shopping col suo nuovo fidanzato, senza mascherina. I due fidanzatini infatti sono stati ripresi da vari magazine in giro per Milano, ma mentre l’hair stylist indossava la mascherina, dalle immagini si nota che Belen non l’ha fatto. Tante le polemiche nei suoi confronti da follower che in questi giorni difficili non le hanno perdonato questa dimenticanza.