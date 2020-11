Una mega festa di compleanno è stata organizzata nella casa de Grande Frtello vip per festeggiare gli 80 anni della contessa Patrizia De Blanck. Tra festoni, candeline, coriandoli e palloncini, i ragazzi hanno potuto omaggiare la loro beniamina.

Buon compleanno Patrizia De Blanck

Una mega festa di compleanno è stata organizzata nella casa de Grande Frtello vip per festeggiare il compleanno di un concorrente molto speciale. Così, allo scoccare della mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per Patrizia De Blanck, che il 9 novembre compie 80 anni. Tra festoni, candeline, coriandoli e palloncini, i ragazzi hanno potuto omaggiare la loro contessa e, con la complicità del Grande Fratello, le hanno regalato una vera e propria festa di compleanno. Tutto è iniziato nel pomeriggio quando Pierpaolo, Elisabetta, Enock e Andrea hanno preparato insieme una vera e propria torta, all’insaputa della contessa.

Poco prima della mezzanotte poi, la contessa, con l’aiuto del Grande Fratello, è stata chiamata nel confessionale, in attesa del segnale di Maria Teresa che la facesse uscire. Proprio mentre la De Blanck era li, i ragazzi tutti insieme si sono messi all’opera per addobbare la casa con festoni, palloncini e coriandoli. Così, a mezzanotte esatta, quando la contessa è uscita, ha trovato tutti i suoi coinquilini in salotto riuniti pronti per festeggiarla: “Tanti auguri!” hanno urlato tutti, mentre Enock l’ha raggiunta con un mazzo di fiori, facendo commuovere la contessa per il bel gesto dei compagni d’avventura.

“Abbiano scritto due cose” ha poi detto Tommaso riferendosi a dei messaggi di stima messi nero su bianco da tutti i concorrenti per Patrizia. Un lungo foglio di dediche, che ha emozionato tutti: “Grazie per la tua energia, i tuoi insegnamenti, qui ho trovo una grande amica su cui contare, grazie e tanti auguri” le parole scritte da Elisabetta. I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte, con il taglio della torta, balli e risate.

