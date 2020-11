Chiara Biasi rivela uno scoop, secondo lei Tommaso Zorzi sta fingendo di essere amico di un concorrente per non rompere le dinamiche del gioco

Ancora una volta al centro di una polemica troviamo Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, vi chiederete come mai? che ha fatto sta volta?.

In realtà è stata la famosa fashion blogger Chiara Biasi a lanciare lo scoop a Very Inutil People, Chiara aveva già commentato il percorso di Zorzi all’interno della casa nel momento in cui ha scoperto che a entrare nel programma sarebbe stata Giulia Salemi, aveva promesso ai suoi followers che avrebbe fatto delle dichiarazioni sul rapporto tra Zorzi e la Salemi, e così ha fatto.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: un’amicizia al capolinea?

Tra i due prima c’era una grande amicizia ma nell’ultimo periodo qualcosa è andato storto tanto da non vedersi ne sentirsi più quindi i due si sono staccati definitivamente.

Durante l’ultima puntata, è stato lo stesso Zorzi nel momento in cui ha dovuto accogliere la Salemi in casa non ha nascosto con ironia il pensiero che ha su di lei ai suoi compagni ha presentato la ex amica così: “Giulia Salemi è una donna che consideravo un’amica fino a poco tempo fa, oggi devo far finta di essere suo amico per il bene della televisione e perchè so che sua madre fa gli incantesimi“, detto ciò sono tutti scoppiati a ridere perché la Salemi avendo già partecipato al Gf è conosciuta soprattutto per la “stregoneria” di sua madre, che sembrerebbe punire i nemici di Giulia con i suoi incantesimi.

I motivi della rottura tra i due concorrenti deriverebbero da una mancanza della Salemi, cioè Giulia si sarebbe dimenticata di congratularsi con l’amico dopo l’uscita del suo primo romanzo, non è di certo una cosa che ti puoi dimenticare come un compleanno, infatti Zorzi non ha preso bene questa dimenticanza tanto da tagliare i ponti con lei.

Zorzi ha lanciato questa frecciatina alla Salemi senza usare toni aggressivi anzi, il tutto si è concluso con una grossa risata da parte di entrambi e sembrerebbe che abbia accolto la ex amica nella casa senza problemi, proprio per questo motivo la Blasi è voluta intervenire per fare chiarezza sul loro rapporto.

Chiara Biasi:”il ritorno di amicizia tra la Salemi e Zori è una farsa”

Chiara Biasi è voluta intervenire sul rapporto tra i due concorrenti del reality che nelle sue storie di Instagram ha rivelato “avevano litigato lui mi aveva detto che proprio la odiava, quindi sta fingendo“, secondo la web Influencer, sarebbe tutta una messa in scena, Zorzi starebbe fingendo di non avere rancori verso la Salemi per fare un favore al programma e per non rompere le dinamiche del reality, molti utenti sul web accusano Zorzi di strategia perchè facendosi amica la Salemi, sicuramente lei non lo nominerebbe. Voi cosa ne pensate strategia o voglia di riallacciare un rapporto finito male?