Antonella Mosetti, il body nero fa perdere la testa ai fan: l’occhio cade proprio lì

Antonella Mosetti ha scatenato i follower di Instagram con un video che ha messo in risalto il suo fisico perfetto e delle curve mozzafiato

La showgirl ha scatenato i follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Da settimane la 45enne romana appare in grandissima forma, con un fascino che sembra crescere in lei anche con il passare degli anni. Dagli anni di “Non è la Rai”, programma che l’ha lanciata insieme ad altre bellezze della televisione, la sua crescita è stata forte. Tanto che adesso è un personaggio riconosciuto non solo in televisione ma anche sul web. Il suo ritorno al volto “al naturale” la sta riportando anche nei canoni di bellezza originale, prima di qualche ritocco estetico che non ha avuto buon esito. Insomma, la bella showgirl romana adesso riesce a far impazzire i suoi ammiratori non solo per le qualità fisiche, ma anche per una bellezza che toglie il fiato. Tanti i commenti per lei su Instagram che confermano questo aspetto.

Antonella Mosetti si diverte anche a provocare i suoi follower con tanti post bollenti su Instagram che mettono in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Anche con l’ultimo video che ha caricato sulla sua pagina ufficiale ha fatto scatenare i suoi ammiratori che non hanno resistito alle curve bollenti che si sono intraviste dal body nero sgambato. Una pioggia di like e di commenti per la showgirl che ha fatto impazzire i suoi ammiratori, che apprezzano le sue qualità fisiche. Infatti dal body nero si notano anche le sue parti intime, con il gioco del vedo non vedo che ha reso incandescente l’atmosfera per i follower. L’occhio non può non cadere proprio li, con lo scatto che riceve una pioggia di consensi tra like e commenti.