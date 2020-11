Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da oltre oceano, dopo la sconfitta di Trump alle elezioni, Melania avrebbe già pronte le carte del divorzio e starebbe facendo le valigie per lasciare non solo la Casa Bianca ma anche la Trump Tower. Ma sarà davvero così?

Melania lascia Trump

Secondo alcune indiscrezioni, dopo la sconfitta di Trump alle elezioni americane, Melania avrebbe già pronte le carte del divorzio e starebbe facendo le valigie per lasciare non solo la Casa Bianca ma anche la Trump Tower. Dopo 16 anni passati al suo fianco, ora la ex first lady vorrebbe procedere legalmente per la separazione da Donald. La ex assistente del presidente Usa, Omarosa Maigault Newman, autrice del libro “Unhinged” conferma la teoria dicendo: “Se Melania lo facesse mentre è ancora in carica, lui troverebbe un modo per punirla”. Quindi questo sarebbe il momento giusto per lasciare il marito. La coppia infatti da molto tempo ha dichiarato anche di dormire da sempre in camere separate e spesso Melania, anche in pubblico, si è mostrata fredda e distaccata nei suoi confronti, anche se lui ha sempre dichiarato di non litigare mai con la moglie e che il rapporto procedeva a gonfie vele.

Alcuni media locali americano parlano anche di un accordo segreto stipulato prima di trasferirsi alla Casa Bianca da New York. Tale contratto riguarderebbe un accordo post-matrimoniale che garantisse al figlio Barron una parte del potere economico di Trump in caso di separazione tra i due coniugi. Ma Stephanie Winston Wolkoff, grande amica intima di Melania, smentisce: “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”. Nel suo libro uscito in estate, ‘Io e Melania’, Winston sosteneva che la moglie del presidente, prima di trasferirsi alla Casa Bianca da New York, aveva negoziato un accordo post matrimoniale per garantire l’eredità al figlio. Infatti in quel periodo, Melania aveva raccontato di essere rimasta a Manhattan proprio per prendersi cura del figlio adolescente.

