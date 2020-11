Vediamo insieme, chi è la nuova o presunta tale, nuova fidanzata di Andrea Damante, una nota attrice italiana.

Lui è un volto noto del mondo dello spettacolo, e fino a poco tempo fa era il fidanzato di Giulia De Lellis, stiamo parlando di Andrea Damante.

Ma vediamo insieme chi è la sua nuova compagna.

Andrea Damante: in macchina con la nuova fidanzata ed è una nota attrice

Come tutti sappiamo la relazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, ha avuto qualche problemino, che sembrava essere superato.

Ma durante l’estate è arrivata la conferma della parole fine tra i due, Giulia ha cambiato caso, ed ha iniziato una nuova vita.

In comune avevano un piccolo cane, molto carino, che si chiama Tommaso Kowalski, ed i due essendo rimasti in buoni rapporti, spesso lo tengono un po’ per uno.

In questi ultimi giorni si è molto vociferato di una presunta nuova relazione da parte di Andrea Damante, e proprio in queste ultimissime ore sembra arrivare una possibile conferma.

L’immagine mostrata dalla nota influencere Deianira Mazaro, sembra mostrare Andrea Damante nella sua macchina con il cagnolino, ma in un’altra storia su Instagram, di una nota attrice si vede la stessa macchina, con il cagnolino dietro.

La nota attrice del quale stiamo parlando è Elisa Visari, e vediamo insieme qualche informazione su di lei.

Elisa ha solamente 19 anni e si è diplomata questa estate, ma ha iniziato ha fare la modella quando ne aveva 15, e successivamente è stata scelta per un importante film, con la regia di Gabriele Muccino.

Il film in questione è “A casa tutti bene” con attori di grande livello come Stefano Accorsi, Massimo Ghini, e Claudia Gerini.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima ragazza che sembra aver rubato il cuore ad Andrea Damante?