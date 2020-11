Svelati gli stipendi dei partecipanti al Grande Fratello Vip, chi guadagnerà di più all’interno della casa più spiata d’Italia? Scopriamolo

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip? è una delle domande più in voga sul web, finalmente dopo un mese dall’inizio del programma sono stati svelati i cachet dei partecipanti di questa edizione, ogni anno i personaggi sono sempre più interessanti e particolari, ci regalano momenti indimenticabili tra colpi di scena ed emozioni, dunque chi è il più pagato? e invece quello che prende meno? Scopriamolo.

il Cast del Grande Fratello Vip

Quest’anno i concorrenti sono tutti diversi tra loro, sia per personalità che per età, andiamo dai vecchi volti noti della Tv a personaggi nuovi e giovani del mondo del web, questo scontro di generazione oltre a farci sorridere per le dinamiche create all’interno della casa, porta a chiederci se il loro guadagno economico è commisurato alla loro esperienza in tv o in base alla loro popolarità sui social.

Non è una novità il fatto che i concorrenti del reality abbiano un guadagno sia per la durata di tempo che riescono a trascorrere all’interno della casa sia in base alla loro popolarità.

All’interno del Grande Fratello Vip quest’anno e fino a questo momento abbiamo visto ben 23 concorrenti: i volti più famosi della Tv Italiana sono sicuramente Patrizia De Blanck, Fausto Leali, Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio e Stefano Bettarini invece tra i giovanissimi e più popolari del web troviamo Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Andrea Zelletta.

Ecco quanto guadagnano i Vipponi

Da quanto riporta 361 Magazine i vipponi più pagati di questa edizione sarebbero Elisabetta Gregoragi e la Contessa De Blanck, la showgirl prenderebbe tra 10 mila e i 20 mila euro a settimana, vicina a lei Matilde Brandi che guadagnerebbe sui 10 mila euro a settimana.

Ma la più pagata è sicuramente la Contessa che per la sua presenza all’interno della casa, ha chiesto alla produzione del Gf Vip ben 100 mila euro, ma si mormora che non abbiano accettato la sua proposta e molto probabilmente abbiano concordato una via di mezzo, si parla di 50 mila euro, non abbiamo fonti certe ma la cifra è comunque altissima.

invece per quanto riguarda Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Fausto Leali la cifra si aggira attorno agli 8 mila a settimana, ma Leali è stato squalificato per alcune sue frasi inopportune e invece la Vento ha abbandonato la casa dopo nemmeno 24 ore, sicuramente i due non hanno percepito quanto concordato anzi molto probabilmente avranno dovuto pagare delle penali.

I meno fortunati sembrerebbero Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando e Dayane Mello che sono i volti meno conosciuti al pubblico italiano, infatti i loro cachet si aggira intorno ai 5 mila euro a settimana.

Ma c’è anche chi è ancora più sfortunato, perché i giovanissimi che sarebbero anche i più seguiti nel mondo dei social e del web, prendono uno stipendio nettamente più basso rispetto ai primi citati, i Vipponi in questione sono Tommaso Zorzi, Francesca Pepe, Andrea Zelletta, Enock Balotelli, Guenda Goria e Francesco Oppini e il loro stipendio si aggira intorno ai 3 mila euro a settimana.

Nell’ultima puntata sono entrati anche Stefano Bettarini e Giulia Salemi, per il momento non sappiamo a quanto ammonta il loro cachet, ma lo scopriremo presto, chissà se riusciranno a raggiungere le cifre esorbitanti della Gregoraci e della De Blanck.