Vediamo insieme tutte le informazioni, ed i segreti, sulla sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, che è davvero bellissima.

Lui è uno dei protagonisti indiscussi del Grande fratello vip, stiamo parlando di Tommaso Zorzi.

Ma in pochi hanno informazioni sulla bellissima, e dolcissima, sorella Gaia.

Gf vip: Tutti i segreti su Gaia la bellissima sorella di Tommaso Zorzi

Come dicevamo, all’interno della casa più spiata d’Italia ci sono alcuni personaggi molto forti, come Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci.

In questa ultima puntata che è andata in onda, del Grande Fratello Vip, abbiamo potuto ammirare la bellissima sorella di Tommaso Zorzi, che si chiama Gaia.

Di lei si conoscono ancora pochissime cose, ma cerchiamo di andare per step, Gaia è nata nel 1998 a Milano, e per la precisione il 27 febbraio.

Come il fratello ha studiato a Londra, ed insieme al fratello Tommaso e alla mamma, parlando esclusivamente in inglese.

Tra di loro, come è possibile vedere anche sul suo profilo social di Instagram, si divertono a creare momenti divertenti per intrattenere il pubblico che li segue.

Gaia, ha partecipato al programma Cortesia per gli ospiti, insieme a Tommaso e scrive per il sito Torcha, parlando di attualità.

In questo momento, Gaia è fidanzata felicemente con Victor Gerberding, ma non si hanno maggiori informazioni perché è molto riservata.

Come ha spesso dichiarato, le piace davvero molto viaggiare e gli animali, e negli anni si è anche occupata di volontariato in giro per il mondo.

E voi conoscevate la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia? E cosa ne pensate che tra di loro parlano in inglese?