Vediamo insieme il video che ha pubblicato direttamente Elettra Lamborghini che ha lasciato tutti senza parole, insieme a Rocco Siffredi.

Lei è una ragazza bella e bravissima, ed il suo successo cresce di giorno in giorno, stiamo parlando di Elettra Lamborghini.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato di particolare lasciando tutti senza parole.

Elettra Lamborghini mostra un video particolare: “Mi alleno con Rocco Siffredi”

Oltre ad essere bravissima come cantante, ed aver partecipato al Festival di Sanremo, che le ha permesso di moltiplicare il suo pubblico, Elettra Lamborghini è una ragazza simpatica e molto attiva su Instagram.

Come sappiamo si è sposata da poco con il suo compagno, Afrojack e le bellissime nozze sono state curate da Enzo Miccio, il re dei matrimonio in Italia.

Tutta la giornata è stata da favola, e lei ha fatto addirittura 3 cambi d’abito, lasciando tutti senza parole con tutte e 3 le scelte fatte.

In questi ultimi giorni, ha mostrato al suo pubblico anche l’album di figurine che è possibile acquistare in edicola che la riguarda, motivo per il quale era, ovviamente, molto contenta.

Ma torniamo al breve video, e alle immagini, che ha pubblicato nelle ultime ore che hanno lasciato tutti senza parole.

Perché possiamo vedere Elettra che si allena, su di un tapis roulant, e mostra solamente le gambe, ma la didascalia è davvero particolare.

Come lei stessa scrive e dichiara, si allena mentre vede un film di Rocco Siffredi, ovviamente senza indicare quale.

E voi cosa ne pensate di questa particolare scelta fatta da Elettra con film per il suo allenamento giornaliero?