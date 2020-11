Confronto acceso tra due concorrenti del Gf Vip, Bettarini accusa Pierpaolo di aver mandato dei messaggi alla sua fidanzata, Nicoletta Larini

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip non sono mancati i colpi di scena, soprattutto grazie all’entrata di un concorrente, Stefano Bettarini.

Il suo ingresso ha già provocato diverse discussioni, prima con Dayane Mello, argomento trattato in diretta da Alfonso Signorini e poi nella notte ha affrontato Pierpaolo Pretelli accusato di aver fatto delle avance alla sua fidanzata Nicoletta Larini.

Lo scoop lanciato dal Betta è emerso dopo la puntata in prima serata, infatti nella notte, l’ex calciatore si è fiondato su Pretelli insinuando che dopo la partecipazione a Temptation Island, in cui Pierpaolo era uno dei tentatori nel villaggio di Nicoletta, il modello nonostante i due fossero usciti felicemente fidanzati avrebbe scritto un messaggio in privato alla Larini, non preoccupandosi di come avrebbe potuto prenderla Stefano.

Pierpaolo durante il loro percorso nel reality ha cercato più volte ad avvicinarsi a Nicoletta ma ha ottenuto un bel due di picche, perché la ragazza non riusciva a rapportarsi al sesso maschile essendo troppo innamorata di Stefano, sentiva talmente la sua mancanza da rimanere chiusa tutto il giorno nella sua stanza non facendosi coinvolgere da nessuno dei tentatori.

Questioni in sospeso per Bettarini

I due hanno affrontato l’argomento, non è stato un vero e proprio litigio, i toni erano scherzosi ma comunque le frecciatine non sono mancate.

Stefano Bettarini ha iniziato la discussione partendo proprio dalla loro avventura a Temptation Island, accusando Pretelli di essere stato troppo vicino alla sua ragazza nel villaggio ricordandogli che nel momento in cui ha messo la ghirlanda al collo di Nicoletta le ha bisbigliato all’orecchio “sei proprio il genere di donna che vorrei fuori di qui” e come se non bastasse a fine programma le ha anche scritto un messaggio per sapere come stava.

Pretelli si è subito difeso spiegando di non aver mai avuto secondi fini, il suo messaggio non voleva essere malizioso, infatti non ha scritto solo a lei, ma a tutte le ragazze del villaggio, con cui è rimasto in buonissimi rapporti tanto da avere il loro numero di cellulare e in più confessa a Bettarini che la frase sulla ghirlanda se l’era preparata “ci preparavamo tutti le frasi da dire”.

Bettarini contro Pierpaolo “sei stato un orsetto premuroso”

Stefano replica nuovamente a Pierpaolo e gli dice “ah lo hai fatto con tutte? sei un orsetto premuroso” a questo punto interviene Elisabetta Gregoraci che cerca di difendere l’amico spiegandogli che Pierpaolo è ragazzo davvero dolce e che sicuramente non aveva secondi fini.

L’ex velino per giustificarsi ha fatto poi intendere che bisogna creare delle dinamiche per far andare avanti il reality, Bettarini ha concordato con la versione di Pretelli confermando che “al programma devi dare.. perché se non dai, capisci bene che..” e continua il discorso tirando in mezzo Maria De Filippi o meglio la Fascino che sarebbe la società di produzione della De filippi dichiarando “chi ha fatto televisione lo sa, bisogna dare ai programmi soprattutto la Fascino, ci sono ottocento autori che ti martellano”.

I due hanno quindi fatto intendere che il loro atteggiamento durante Temptation Island è stato una forzatura per creare dinamiche, queste dichiarazioni sembrano invitare il pubblico a non prendere per vero tutto quello che accade in questi programmi.

Alla fine i due hanno chiuso la discussione con una grossa risata, Tommaso Zorzi assistendo al confronto ha esordito con una frase per chiudere questo siparietto “vedi il Betta?appena entrato: pam! e Bettarini “non sono venuto qua a pettinare le bombale” facendo intendere di non essere entrato in casa a perder tempo, quindi ci dobbiamo aspettare altri colpi di scena causati dal Betta? Non ci resta che vedere come reagirà durante i prossimi giorni.