Continuano le disavventure per Johnny Depp. Dopo il verdetto che lunedì scorso ha visto il magazine Sun vincere una battaglia giudiziaria contro di lui per averlo definito “picchiatore coniugale”, oggi l’attore americano perde il ruolo di Gellert Grindelwald nel film “Animali Fantastici”, trasposizione cinematografica dei romanzi di J.K. Rowling.

L’attore aveva già interpretato il ruolo di Gellert Grindelwald, perfido antagonista del film “Animali Fantastici” nei primi due capitoli della saga usciti nelle sale nel 2016 e nel 2018 e avrebbe dovuto continuare con le riprese del terzo episodio nel 2021.

Sembrerebbe che la Warner Bros abbia recesso il contratto probabilmente per la cattiva pubblicità che l’attore sta attirando su di se a causa delle accuse di violenza sulla ex moglie Amber Heard. In una lunga lettera, postata anche su Instagram, Depp comunica il provvedimento della casa di produzione e afferma di rispettare e accettare la decisione. L’attore prosegue “Il verdetto non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che ho intenzione di presentare ricorso” ha scritto Depp nella sua dichiarazione “la mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo“.

L’attore ha voluto anche ringraziare le persone che in questi ultimi giorni lo hanno supportato con messaggi e affetto dimostrando lealtà e sostegno che lo hanno profondamente commosso. Nelle ore subito dopo la sentenza sui social è diventato virale l’ashtag #JusticeForJohnnyDepp. L’ex moglie Amber Heard non ha voluto commentare la sentenza ma, come riporta il Daily Mail, ha organizzato una festa con parenti e amici per festeggiare la vincita della prima tappa della guerra giudiziaria contro l’ex marito.

La Warner Bros, casa produttrice del film, ha da parte sua “ringraziato Johnny” e ha fatto sapere dagli Usa che la parte di Depp sarà riassegnata attraverso “un nuovo casting”.