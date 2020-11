Scontro tra Dayane Mello e Stefano Bettarini, lei lo accusa di aver usato la loro “finta” storia d’amore per finire su qualche copertina.

Ieri sera, durante la puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, è entrato come nuovo concorrente Stefano Bettarini, il suo ingresso ha già sconvolto gli animi della casa, infatti l’ex calciatore si è subito scontrato con Dayane Mello, i due in passato avevano avuto una brevissima avventura amorosa all’isola dei famosi.

Bettarini e la Mello si sono conosciuti in Honduras, lei era una concorrente del reality e lui era l’inviato speciale, la bella Brasiliana aveva subito manifestato l’interesse verso l’ex calciatore, ma lui per il ruolo ricoperto nell’isola non poteva lasciarsi andare, quindi si sono incontrati a telecamere spente dopo che lei è stata eliminata.

Purtroppo la relazione non è andata come sperava la Mello, infatti dopo circa una settimana si sono lasciati e la storia è anche finita male, proprio per questo motivo i due ieri sera si sono scontrati.

Dayane infuriata “Bettarini mi ha usata per le copertine”

I due Vipponi hanno potuto finalmente avere un confronto sul loro brevissimo flirt, ma non è stata una discussione pacifica anzi, la Mello ha accusato Bettarini di averla usata per fare gossip, infatti prima di incontrarsi Dayane parlando privatamente nel confessionale con Alfonso Signorini ha dichiarato ” è stata solo una scop**a e basta, non ho nulla da nascondere, in Honduras ci siamo baciati e ci hanno paparazzati, ci siamo frequentati per una notte, questa copertina non è stata voluta da me” e aggiunge che quando è tornata in Italia e ha visto le foto sul giornale Chi e ha pensato che Stefano avesse organizzato tutto per farsi pubblicità, quindi la Mello accusa Bettarini di aver usato la sua immagine per finire su qualche copertina.

L’acceso confronto tra Bettarini e Dayane

Bettarini non ha sentito direttamente le parole della Mello, perchè quest’ultima si trovava in confessionale, ma Signorini l’ha messo subito al corrente di quanto dichiarato da Dayane, l’ex calciatore non ha reagito benissimo alle parole della Mello.

Stefano replica alle accuse dicendo “non sapevo nemmeno chi fosse prima di entrare all’isola dei famosi” e aggiunge di non averla usata perchè sulle copertine ci è sempre andato con o senza Donne.

Bettarini spiega ad Alfonso di essere stato al corrente dell’interesse della modella Brasiliana grazie a un’intervista in cui diceva di essere attratta fisicamente da lui e continua “ci siamo frequentati per una settimana nel mio villaggio, lei ha detto delle inesattezze gravi”, si sente ferito dalle parole della Mello, e aggiunge che se quella frasi le avesse pronunciate lui molto probabilmente sarebbe stato ripreso.

I due ritrovandosi poi faccia a faccia hanno continuato a scontrarsi con parole molto forti, Bettarini dice alla Mello “in questi giorni mi hai dato del cogl**ne” e aggiunge “detto da te è un complimento” e continua dicendo di non accusarlo di averla usata per le copertine perchè anche lei li ha visti benissimo i paparazzi sull’isola e non ha fatto nulla per evitare i baci passionali.

Alfonso difende Bettarini

Signorini ci tiene a chiarire la situazione essendo il direttore di Chi, infatti lo scoop inedito era uscito proprio sul suo giornale, e confessa a Dayane che in realtà all’isola dei famosi c’è uno dei migliori paparazzi d’Italia che ha fatto molto bene il suo lavoro e dichiara “Stefano non ha organizzato nulla“, Dayane a questo punto chiede scusa a Bettarini mettendo una pietra sopra questa vecchia storia, l’ex calciatore accetta le scuse e anche per lui possono dimenticare i rancori e iniziare un percorso di amicizia.

Scopriremo nelle prossime puntate se i due vivranno in modo sereno la convivenza, non ci resta che aspettare per vedere cosa succederà.