GF Vip anticipazioni: Alba Parietti entrerà nella Casa, “Deve parlare con lui”

Si prospetta una puntata frizzante quella del Grande Fratello Vip di stasera, dopo le recenti polemiche sulla bestemmia di Stefano Bettarini e la sua probabile squalifica.

A tenere incollati i telespettatori sarà soprattutto l’entrata nella casa di Alba Parietti, che recentemente si era fatta sentire per condannare le frasi shock pronunciate da suo figlio Francesco Oppini nel reality. Si attende il confronto.

Probabile entrata di Alba Parietti nella Casa durante la puntata di questa sera, che agiterà ancora di più il clima del Grande Fratello di questi giorni. Dopo la recente bestemmia di Stefano Bettarini, la showgirl raggiungerà il figlio Francesco Oppini nella casa. Ci sarà un chiarimento?

La polemica sulle parole del figlio

Hanno fatto molto parlare le parole di Francesco Oppini a proposito delle due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello e Flavia Vento. Le frasi sessiste che non avevano portato all’espulsione del concorrente avevano fatto indignare il popolo del web . Tra gli altri, anche la mamma Alba Parietti si era espressa a favore dell’eliminazione del concorrente – che secondo il suo parere si era comportato in modo indegno – sottolineando come, da madre, gli avesse sempre insegnato il rispetto per le donne.

Il confronto con Franco Oppini

Il figlio Francesco è stato anche al centro del dibattito a “Live – Non è la D’Urso”. Nella puntata di domenica 8 novembre, infatti, è andato in scena il confronto tra Alba Parietti e Franco Oppini, ex marito della Parietti e padre di Francesco. Le accuse riguardavano un diminuito interesse di Franco nei confronti del figlio dopo il divorzio, cosa che avrebbe portato tutta la responsabilità sulle spalle della showgirl che lamentava il fatto di risultare sempre la più “dura” tra i due genitori.

E arriva anche la frecciatina da parte di Barbara D’Urso: “Francesco non può lamentarsi se arriva la telefonata della mamma, ha fatto il GF Vip perché è il figlio di Alba Parietti“.

Il confronto si è poi concluso con Franco Oppini che ha preso le difese della ex moglie difendendola dai durissimi attacchi ricevuti sui social per i suoi interventi sul percorso del figlio: “Una cosa vergognosa”.

Le parole d’amore di Francesco per la madre

“La prima cosa che farò uscito di qua è chiedere a mia madre come sta che è una cosa che faccio poco, chiedere se vuole uscire a cena con me: cosa che non faccio mai…”. Questo Francesco, lo dice in confessionale nella Casa del GF vip, mentre agli altri inquilini spiega di essere a volte un po’ troppo str***o con lei e di dare troppo spesso le cose per scontate. E aggiunge: “vorrei chiederle come sta“. Saranno state queste le parole ad aver convinto Alba ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip? Ci sarà un confronto faccia a faccia tra i due? Non resta che seguire la puntata di stasera per scoprirlo.

