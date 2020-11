Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi, positiva al Covid, è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale

La famosa cantante Iva Zanicchi, qualche giorno fa aveva dichiarato di essere positiva al Covid, ora le sue condizioni sono notevolmente peggiorate tanto da essere ricoverata all’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale.

La Zanicchi aveva dato l’annuncio, come tanti suoi colleghi, tramite i Instagram, nel video pubblicato sul suo profilo personale diceva di essere positiva al Virus ma ci ha comunque tranquillizzati facendoci sapere di stare bene e di essere sotto controllo medico. Nei giorni passati ha continuato a fare video sui social per mostrarci le sue condizioni, stava bene ed era ancora stabile.

Implorava i fan di stare attenti e prendere precauzioni per non essere infettati, ringraziando tutti per l’affetto dimostrato con messaggi di supporto e di pronta guarigione.

Leggi anche-> Stefano Bettarini bestemmia in diretta: il Grande fratello dovrà decidere

Iva Zanicchi in ospedale “ho la polmonite ma ce la farò”

Qualche ora fa ha pubblico sempre su Instagram un altro video, tutti si aspettavano di vedere la cantante migliorata e ancora sorridente ma non è andata come tutti speravano.

il video infatti ha lasciato tutti senza parole, Iva Zanicchi si è mostrata intubata, con l’ossigeno che gli arriva direttamente al naso, per riuscire a respirare e confessa di essere stata ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale.

La notizia ha ovviamente fatto preoccupare tutti che con messaggi di supporto hanno cercato di starle vicino, la cantate sembra non apprezzare i messaggi in cui gli dicono “ce la farai” perché confessa che lei sa di potercela fare e anzi questi messaggi le mettono ancora più ansia e la terrorizzano, soprattutto quando arriva la sera e si ritrova da sola nei suoi pensieri ed entra ancora più in crisi.

Iva dice di essere fiduciosa ed è sicura che riuscirà a superare questo brutto momento e aggiunge che all’ospedale di Vimercate sono tutti bravi e gentili ed è convinta che la cureranno nel modo migliore, come sempre avverte tutti di fare attenzione, anche in una giornata come questa piena di sole, invita le persone a non abbassare la guardia e di non sottovalutare questo brutto virus.

Leggi anche —->GF Vip anticipazioni: Alba Parietti entrerà nella Casa, “Deve parlare con lui”

Gli infermieri di Iva: “i miei angeli custodi”

Alla fine mostra gli infermieri che si stanno prendendo cura di lei che chiama “angeli custodi“, li ringrazia per il lavoro che stanno svolgendo e inquadrandoli dice “vengono qui come degli astronauti ma poverini si devono difendere” .

Gli infermieri nel video ricordano i vecchi tempi in cui guardavano Iva con le nonne in TV e anche se non si può notare bene perché sono tutti bardati hanno gli occhi pieni di gioia mentre parlano di lei e cantano le sue canzoni.

Iva con tono scherzoso fa una domanda agli infermieri “dite la verità secondo voi morirò” e loro rispondo in coro urlando “nooo“, questi eroi oltre a curare i pazienti li aiutano psicologicamente durante questi momenti di sconforto che sicuramente anche Iva Zanicchi sta passando.

Auguriamo a Iva di mettersi in forze e di ritornare al più presto a casa.