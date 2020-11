Stefano Bettarini è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip solamente venerdì scorso, ma la sua permanenza nella casa potrebbe già finire questa sera. Il provvedimento disciplinare dovrebbe infatti essere inevitabile, perché Bettarini si è macchiato di una mancanza di rispetto del regolamento molto pesante, bestemmiando in maniera piuttosto nitida.

Stefano Bettarini stava parlando con Enock Balotelli e Pierpaolo Pretelli di quando ha vinto il televolo contro Andrea Damante in una delle passate edizioni del GF Vip: “Lui, quando è uscito… porca m***”, si è lasciato sfuggire mentre mangiava le patatine. È seguito un momento di imbarazzo e silenzio: che si siano subito resi conto della gravità della situazione?

LEGGI ANCHE > GF VIP, BETTARINI FRASE SHOCK CONTRO ZORZI: “VECCHIA CA***”. WEB IN RIVOLTA

In questa edizione del GF Vip si è già verificato un caso di squalifica per bestemmia ai danni di Denis Dosio a cui non è stato perdonato di aver pronunciato un’espressione considerata una imprecazione a tutti gli effetti. Diverso, invece, il caso di Paolo Brosio, la cui esclamazione non è stata considerata causa dell’espulsione del giornalista che ha potuto continuare a restare in gioco. Quanto a Fausto Leali, invece, la squalifica è stata decisa per aver pronunciato una frase su Benito Mussolini e il termine “ne*ro” durante una conversazione con Enock.

Non è la prima volta che Bettarini si mette in luce per affermazioni decisamente di cattivo gusto. Sempre al GF Vip nell’edizione del 2016, l’ex giocatore ha rischiato seriamente di concludere la sua avventura ben prima della fine del reality. All’epoca, infatti, fecero discutere le dichiarazioni fatte in confidenza a Clemente Russo, in cui svelò particolari poco edificanti del suo matrimonio con Simona Ventura, tradimenti compresi. Lo show espulse Russo per alcune affermazioni sessiste ma scelse di perdonare Bettarini, forse comprendendo il suo potenziale di perfetto animale da reality.

LEGGI ANCHE > GF VIP: BETTARINI ACCUSA PIERPAOLO DI AVERCI PROVATO CON LA SUA FIDANZATA

Vedremo questa sera se il padrone di casa, Alfonso Signorini deciderà di perdonare di nuovo Bettarini o seguirà il regolamento squalificando l’ex calciatore.