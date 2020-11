Stefano Bettarini, entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta, ha già indignato il pubblico del reality per una frase shock detta contro Tommaso Zorzi. Ecco i dettagli.

Stefano Bettarini frase shock contro Tommaso Zorzi

Stefano Bettarini, entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta, ha già indignato il pubblico del reality per una frase shock detta contro Tommaso Zorzi. Il fatto è accaduto subito dopo la diretta del venerdì: Bettarini insieme agli altri concorrenti era in giardino, per chiacchierare di ciò che era successo in puntata ed è qui che l’ex calciatore ha detto delle frasi che non sono piaciute né agli inquilini né al popolo del web. Bettarini infatti ha iniziato ad imitare Zorzi al quale poi ha rivolto una serie di domande scomode e inopportune. Le frasi volgari hanno messo in imbarazzo lo stesso Tommaso che è rimasto basito e senza parole. “Ti ci vuole un po’ di bastone e carota cara. So che qualcuno ti aspetta fuori, eh? A chi lo hai promesso. Sei una vecchia cagna” avrebbe detto il Betta.

Il web insorge contro Stefano Bettarini

Le parole inopportune dette da Stefano Bettarini nei confronti di Tommaso Zorzi non sono passate inosservate agli utenti del web che hanno chiesto dei provvedimenti da parte del programma. “Non so ma credo che Bettarini sia partito non male ma malissimo. Battute volgarissime dai siamo in attesa che lo sbattano fuori prestissimo”, “Zorzi è un signore che riesce a rispondere anche a tono, si vede che ha la pelle dura, io al suo posto mi sarei veramente inca***ta, come si permette Bettarini“. Inoltre molti hanno riportato a galla anche le frasi shock che Bettarini aveva detto nell’edizione 2016 del Gf Vip a cui aveva partecipato, descrivendo nel dettaglio i suoi rapporti sessuali con le donne che lo hanno affiancato nel corso della sua vita. Un vero e proprio scivolone che provocò, anche quella occasione, indignazione nel pubblico. Ma le battute di Bettarini, sembrano non essere cambiate nel corso degli anni come scrive un utente “Il lupo perde il pelo ma non il vizio“.

