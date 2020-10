Alba Parietti confessa: “Ho rischiato di perdere mio figlio Francesco Oppini”

View this post on Instagram

@francesco_oppini_82 , il mese di ottobre e' una tragedia ogni anno . Troppe perdite incolmabili, improvvise troppi ricordi tristi e angoscianti. Luana la Nonna . In pochi giorni si concentrano i più grandi dolori di tutta una vita . E fanno male Non entro nel merito della discussione partita da uno scherzo e finita in una discussione infinita . Ma vedo malessere diffuso per entrambi e non solo. Ognuno ha i suoi fantasmi i suoi dolori i suoi affetti fuori dalla porta . Per sopravvivere in situazioni stressanti ci vuole generosità empatia e comprensione. Bisogna mettere da parte se stessi e mettersi nei panni altrui . Lo dico per tutti . Solo la generosità , l'umanita' la bontà il mettere da parte egoismi serve per convivere con gli altri Come nella vita . Perché i problemi e dolori veri , ve li portate e porterete nel cuore e nell'anima da fuori e purtroppo sono ben altri che futili discussioni che li sembrano enormi ma non sono niente . Sono incomprensioni da poco , un po' di stress , malinconia , stanchezza ed egoismo . Un abbraccio a tutti