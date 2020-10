Dopo lo scontro tra i due, la showgirl torna dall’ex velino e scoppia a piangere.



Quella che era iniziata come la possibile storia di amore più forte del Grande Fratello Vip 2020, si sta trasformando in una valle di lagrime. Sicuramente non mancano le emozioni per i telespettatori della casa più amata e spiata dagli italiani. Parliamo proprio di loro: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due sono travolti dalle emozioni di questi giorni, ma anche da settimane di nervosismo a causa della continua e ingombrante presenza, sebbene “virtuale”, dell’ex di lei, Flavio Briatore. Ora, a mandare a pezzi i nervi della showgirl è stata la rivelazione fatta da Arianna David. A Mattino 5 l’ex miss Italia ha confermato le indiscrezioni che erano state lanciata da Alfonso Signorini e ha detto: “Elisabetta fuori non è sola, da quello che so io ha una persona a Monte Carlo. E parlo di Stefano Coletti, un ragazzo biondo con gli occhi azzurri”. Dichiarazioni confermate anche da Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”. La dichiarazione ha fatto piangere Pretelli, che poi si è confrontato con la showgirl.

Le rivelazioni su questo presunto fidanzato – ma anche sui segnali che lei invia sempre all’uomo che l’attende fuori dalla Casa – hanno fatto scoppiare l’ex Velino, che in una dura discussione ha affrontato la Gregoraci, la quale ha confermato di essere impegnata, ma ha anche detto di non volersi esporre pubblicamente. Una notte tesa, con lui è scoppiato in lacrime.

Ma anche lei non è riuscita a nascondere le emozioni, scoppiate subito dopo. Un pianto in agguato, a cui ha dato sfogo, tornando sui suoi passi, la showgirl calabrese, che ha cercato conforto tra le braccia di Pretelli. A cui ha anche confessato di non poter parlare di questo argomento per motivi che non può spiegare. Tanti dubbi per i telespettatori, ma anche per Pretelli, che tra le lacrime di Gregoraci, l’ha abbracciata e ha accettato le condizioni imposte da lei. Il GF si rivela così un bellissimo feuilleton, da seguire con passione e muniti di fazzoletto.