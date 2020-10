GF VIP Alfonso Signorini rivela: “Entreranno personaggi con uno scopo preciso!”

View this post on Instagram

ALFONSO SIGNORINI A “CASA CHI”: “LUNEDÌ PROSSIMO ENTRERANNO AL “GFVIP” TRE NUOVI CONCORRENTI CHE FARANNO CADERE MOLTE MASCHERE E A DICEMBRE CI SARANNO ALTRI 7-8 INGRESSI PIÙ "TRADIZIONALI" Nel programma “Casa Chi”, in onda tutte le settimane dal martedì al venerdì sulla pagina Instagram @chimagazineit, Alfonso Signorini fa importanti anticipazioni sul “Gfvip”. «Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa». Il conduttore del programma di Canale 5 e direttore di Chi ha aggiunto: «A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più “tradizionali”».