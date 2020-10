Intervistata da Carlo Conti a ‘Domenica In’, la conduttrice ha parlato dei progetti futuri ma anche del suo amore con Renzo Arbore.

Intervistata a sorpresa da Carlo Conti a ‘Domenica In’, Mara Venier si è raccontata e ha aperto il cuore. L’intervista è stata annunciata appena prima dell’inizio della diretta di domenica, perché inizialmente era atteso Francesco Totti, che però a causa del grave lutto che lo ha colpito, con la perdita di suo padre, ha rimandato l’appuntamento. Carlo Conti ha dato disponibilità a farsi vedere in studio ma non come intervistato bensì come intervistatore. L’occasione? I 70 anni di Mara Venier, da celebrare, e che la stanno mettendo al centro delle attenzioni in questi giorni. Ma la conduttrice veneta non ci pensa minimamente di andare in pensione. E anche se è da un po’ di tempo che non la vediamo sul piccolo schermo con un programma serale, sembra che a breve questa situazione potrebbe cambiare. Infatti ci sarebbe un nuovo progetto per lei, che punterebbe tutto sull’improvvisazione. Per il momento, la data d’inizio ancora non è stata comunicata, ma dovrebbe essere non più tardi della primavera del 2021.

Intanto però la bravissima professionale parla anche del passato e ricorda l’amore con il geniale Renzo Arbore, con cui è stata insieme per tanti anni, e fino al 1997. Ancora oggi un solido legame li unisce, mentre il loro è stato un grandissimo amore. E perché mai si sono lasciati? Neanche Venier riesce a spiegarlo bene. Alla domanda di Carlo Conti – che molti fan si sono fatti – la conduttrice ci pensa e poi risponde, sinceramente: “Sai che non l’ho ancora capito?”. Ma la prova che il legame sia ancora oggi profondo è data dal suo commento successivo: “Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”, dice. Ad allontanarli forse un dolore profondo, che lei ha rivelato anni fa: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due”, raccontò nel 2017. Ma anche il lavoro forse li ha allontanati. Erano gli anni d’oro per lei, quando uscì con Domenica In, e anche per Arbora, sempre in giro per il mondo con la sua Orchestra Italiana.