Mara Venier scoop: svelata la data del nuovo programma in prima serata

View this post on Instagram

Ci vediamo domani a domenica in ….stasera (anche con il mal di gola e raffreddore)…cucino riso giallo per il mio maritino…😂😂😂😂😱😱😱😱 foto @assuntaservello #makeup @anna.diflorio #hairstyle @marcogentilefactory Anello regalo del mio adorato @ferzanozpetek 🙏🏻🙏🏻❤️camicia” mercato a forte dei marmi “😜😜😜😜😜😜