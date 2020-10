La presentatrice a Live – Non è la D’Urso, ha scelto un meraviglioso total white per ricevere gli ospiti tra cui l’amica Eva Grimaldi

Barbara D’Urso è una conduttrice impeccabile! Nonché sempre al centro dell’attenzione, anche fuori dal piccolo schermo. Infatti la conduttrice napoletana fa parlare di sé anche dai social, dove è molto attiva. Soprattutto su Instagram, i suoi followers possono apprezzare gli scatti che, abbastanza spesso, D’Urso condivide, causando a volte anche qualche polemica. Perché al centro dell’attenzione dei post che pubblica c’è spesso il suo fisico e le sue curve: a 63 anni la conduttrice è ancora una donna attraente e sensuale, e se lo rivendica. Il suo fisico perfetto non passa inosservato e riesce ad attirare l’attenzione su di sé. E così la conduttrice si è decisamente superata, presentandosi in un elegantissimo total white per guidare Live – Non è la D’Urso.

La presentatrice, proponendo il più che collaudato format – che è un giusto ed equilibrato mix tra informazione e intrattenimento – ha fatto parlare di sé da ospiti e telespettatori, presentandosi con un look molto glamour, ma al contempo professional: un bellissimo tailleur bianco candido. La giacca era completamente ricoperta di piccole paillettes, con una importante scollatura a “v”. I pantaloni a palazzo invece hanno nuovamente valorizzato il suo fisico perfetto. E i gioielli scelti dalla presentatrice si sono abbinati alla perfezione: un anello di grandi dimensioni e molto luminoso, e gli orecchini pendenti argentati. L’acconciatura dei capelli ha appuntato i boccoli dietro la nuca, ben definiti, in uno bel chignon. Il trucco invece era sul naturale: sfumature marroni sugli occhi, sottolineando lo sguardo, e rossetto nude color nocciola. Il tutto, ovviamente, corredato da tacchi più che vertiginosi. Ma soprattutto da una conduzione eccezionale, in cui ha trattato argomenti profondi ed impegnativi.

Barbara ha accolto in studio ospiti importanti, politici, studiosi ed esperti per affrontare temi di informazione, e ha accolto anche l’ex fidanzata di Gabriel Garko, nonché sua amica, Eva Grimaldi, che le ha aperto il suo cuore sulla storia con Imma Battaglia.