I due innamorati nella puntata di ieri del programma di Mara Venier. E fanno una bella sorpresa alla conduttrice

Yari Carrisi e la bellissima Thea Crudi sembrano davvero aver trovato la felicità insieme. Lui, figlio di Al Bano e Romina Power, che negli anni ha fatto poco parlare di se, negli ultimi mesi è al centro dell’attenzione mediatica per via della sua storia d’amore. La coppia si è presentata al grande pubblico verso la fine dell’estate, e da quel momento si sono trovati al centro delle attenzioni di tanti programmi televisivi. Cantano e si esibiscono insieme, e sono stati più volte messi a paragone con i noti genitori di lui. Thea è un’artista multimediale, cantante olistica italo-finlandese con formazione jazzista internazionale, ricercatrice sonora, compositrice, ballerina, vegana e maestra di mantra e meditazione. E insieme vogliono, con le loro opere ed i loro eventi, contribuire al risveglio di coscienza planetario, come hanno confessato al settimanale Oggi.

Intanto iniziano questo risveglio di coscienza dall’Italia, sensibilizzando e toccando il cuore a quanti seguivano ieri la puntata di Domenica In, che si è dimostrata piena di colpi di scena. Dopo l’intervista fatta ad Antonella Clerici, Mara Venier ha infatti ha accolto Yari Carrisi in studio, che ha presentato ufficialmente la sua compagna alla conduttrice. Yari ha voluto raccontare la bellissima storia di amore con l’artista ed esperta di meditazione Thea. I due, tra l’altro, devono proprio a Romina il loro incontro. È stata lei ad incoraggiarlo ad andare ad un concerto di Thea, e l’ha incontrata dopo averla vista sul web, intenta a spiegare alcuni principi dello yoga.

Ma le sorprese della giornata non si fermavano lì: all’improvviso, è entrata nello studio, a sorpresa, proprio lei, Romina Power. Grande amica della presentatrice, la mamma di Yari ha voluto dire la sua sulla nuora: “Ho trovato un angelo, finalmente c’è un angelo al fianco di mio figlio Yari. Si sono conosciuti solo a fine giugno, ma è come se si conoscessero da altre vite”. E con il benestante di mamma, la coppia potrà essere molto più felice.