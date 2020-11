Alessia Marcuzzi ha stupito i follower di Instagram con una foto che ha evidenziato un particolare bollente che non è passato inosservato

La conduttrice è tornata in gran forma a farsi ammirare anche su Instagram. Dopo un periodo poco felice a causa di tamponi positivi e poi negativi in quest’emergenza Coronavirus, adesso per lei la paura sembra essere rientrata. E’ capitato in un paio di circostanze nelle scorse settimane che prima della diretta di Le Iene risultasse positiva al tampone pungi dito. Situazione che l’ha costretta all’isolamento e ad attendere l’esito dei tamponi molecolari. Criticità che per lei in entrambi i casi si sono risolte con l’esito negativo. Tanto stress per lei e per i componenti del programma che ha visto in ogni caso anche altri contagi, in particolare quello di Giulio Golia, che ha dovuto lottare per parecchie settimane prima di sconfiggere il virus che lo ha costretto ad un lungo isolamento. Adesso come detto la situazione anche per la conduttrice sembra essersi normalizzata, con la sua presenza sui social che è sempre costante con il continuo affetto dei follower che stravedono per lei.

Alessia Marcuzzi ha postato nelle ultime ore una foto che ha messo il evidenza la sua bellezza ed estrema sensualità. In occasione di uno spot promozionale di un marchio di scarpe, ha fatto scattare l’attenzione per un dettaglio bollente che è emerso dalla foto. Infatti in tenuta sportiva la conduttrice è apparsa in tutta la sua forma fisica che non lascia indifferenti i follower. Come si può notare dalla foto postata sopra la conduttrice seduta a terra e con le gambe alzate ha fatto sfilare una parte del vestitino bianco che ha scoperto le sue zone intime. Con il gioco del vedo non vedo che è stato più accattivante del nudo. Tanti i follower che non hanno resistito alla bellezza dello scatto e che hanno risposto con una pioggia di like e comenti per esprimere tutto il loro gradimento.