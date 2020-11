Vediamo insieme come mai, e cosa è successo, alla contessa Patrizia De Blanck, sul suo volto, dove ci sono delle macchie.

Il grande fratello vip, è sempre una fonte di notizie, probabilmente perché va in diretta 24 ore su 24.

Vediamo insieme, questa volta, un qualcosa che in molti si sono chiesti sulla Contessa.

GF VIP: Svelato il motivo delle macchie sul volto di Patrizia De Blanck

All’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello ci sono vari personaggi che sono riusciti a catturare l’attenzione in modo particolare.

Una tra questi è lei, la Contessa Patrizia De Blanck, una donna diretta, che non ha problemi a dire quello che pensa.

Anche per via del suo linguaggio, abbastanza colorito, ma qualcosa ha incuriosito il mondo del web, e non solo.

Quando la Contessa si trova in studio per qualche intervista, oppure fa delle fotografie il suo volto è impeccabile, ma all’interno della casa si sono notate delle macchie particolari.

Cosa le è successo, lo ha dichiarato lei stesa, qualche tempo fa in una intervista nel salotto di Barbara D’urso a Pomeriggio Cinque, che viene riportato anche da Caffeinamagazine.

La Contessa Patrizia De Black, aveva infatti dichiarato di essere stata colpita da dacriocistite nel 2018, ovvero, una grave infezione del sacco lacrimale, che le ha causato anche queste macchie.

Le sue parole erano state le seguenti:

“Il pus era arrivato dietro all’orecchio. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante”

L’importante, quindi, è che l’infezione si sia risolta nel migliore dei modi, e se le ha lasciato qualche macchia, sicuramente non è poi cos’ importante.

E voi seguite il grande fratello vip? Vi piace la contessa Patrizia De Black, oppure preferite qualche altro concorrente?