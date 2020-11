Barbara d’Urso, in diretta a Domenica Live, insieme a Riccardo Fogli, ha voluto dedicare ampio spazio al suo amico Stefano D’Orazio. Il batterista dei “Pooh” infatti, scomparso improvvisamente lo scorso 6 novembre, era molto legato alla D’Urso, che è scoppiata in lacrime durante il ricordo.

Barbara D’Urso piange in diretta Stefano D’Orazio

Barbara d’Urso, durante la diretta di Domenica Live, ha voluto dedicare ampio spazio al suo amico Stefano D’Orazio. Il batterista dei “Pooh” infatti, scomparso improvvisamente lo scorso 6 novembre, era molto legato alla D’Urso. Grazie all’aiuto di Riccardo Fogli, i due hanno mostrato immagini inedite del batterista e proprio in quel momento Barbara non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nell’intervista inoltre, la conduttrice, ha mostrato le immagini del matrimonio di D’Orazio, a cui lei stessa aveva fatto da testimone. Un momento molto emozionante che ha dato la possibilità al pubblico da casa di rivivere insieme la carriera di Stefano. Poi la D’Urso ha dichiarato: “Stefano nell’ultimo anno non stava benissimo niente di grave però, la moglie Tiziana ci aveva dato anche qualche buona notizia negli giorni“. Una perdita improvvisa e inaspettata che ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica e dello spettacolo.

“Giovedì sera ha iniziato ad avere la febbre alta – ha raccontato la d’Urso ai suoi telespettatori – e la moglie ha chiamato l’ambulanza che lo ha portato in ospedale. Per una settimana Stefano è stato da solo. Venerdì sera Tiziana ci aveva dato una speranza, sembrava che Stefano stesse un po’ meglio, ma poi non ce l’ha fatta. La moglie mi ha detto che se n’è andato senza aver potuto farle una carezza”.

Un racconto struggente che ha commosso i presenti in studio e il pubblico a casa. già attraverso i social la conduttrice aveva mostrato il suo dolore attraverso delle foto pubblicate sui suoi social scrivendo: “HAI VISTO CRESCERE I MIEI FIGLI .. NATALI E NATALI PASSATI INSIEME.. E NON SOLO..ED ORA COME FAREMO? …. COME?? DISPERATA. PUNTO“.