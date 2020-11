GF Vip, Paolo Brosio nei guai per la frase shock su Auschwitz che indigna il web

GF Vip: il noto giornalista ancora una volta protagonista in negativo nel programma di Alfonso Signorini, con una frase condannata dal web

La nuova edizione della trasmissione dalla casa più spiata d’Italia continua a regalare colpi di scena senza sosta, con i personaggi che stanno rispettando le attese della vigilia. Tanto si è parlato di Elisabetta Gregoraci e di tute le sue storie sia all’esterno che all’interno della casa, ma anche di Pierpaolo Petrelli e degli altri concorrenti. Che non smettono di finire sotto le luci della ribalta per gli screzi nella casa ma anche per quello che hanno lasciato fuori. Oltre ai concorrenti che dall’inizio del programma hanno cominciato quest’avventura, ci sono anche degli altri che sono entrati in corso d’opera. Ieri sera per esempio hanno fatto il loro ingresso nella casa sia Stefano Bettarini che Giulia Salemi, due personaggi che anche fanno ben sperare. Ma quello che più di tutti sta facendo discutere nella casa, ma anche fuori, è Paolo Brosio.

GF Vip che ha visto nel giornalista un vero e proprio ciclone che ha scatenato polemiche senza sosta sin da quando ha messo piede nella casa più spiata d’Italia. Le prime polemiche sono nate quando ha disatteso gli accordi con la produzione ma anche le direttive di Alfonso Signorini. Ossia quelle di non raccontare al resto dei concorrenti quello che accadeva all’esterno della casa. Violando una delle regole fondamentali del programma, ha rischiato l’eliminazione, andando direttamente in nomination per punizione. Ma stavolta l’ha combinata ancora più grossa. Con i follower di Twitter che hanno chiesto in queste ore a gran voce la sua eliminazione. La frase indegna su Auschwitz ha scatenato forti polemiche sul web. In una delle chiacchierate con Elisabetta Gregoraci, all’ascolto di un rumore proveniente da una tendina aveva ironizzato sul gas che i tedeschi utilizzavano per uccidere le loro vittime. “Pensavo fosse del gas, tipo quello della verità. Quelloche cominci a raccontare tutto, come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. E voi, cosa ne pensate di questa infelice uscita del giornalista?